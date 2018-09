Kors in Versace: 1,83 milijarde evrov težka 'poroka' gigantov

Kors ima s hišo Versace velike načrte - letno prodajo želijo povečati na dve milijardi dolarjev, kar bi pomenilo podvojitev trenutnih prihodkov. Prav tako nameravajo verigo trgovin z 200 povečati na 300 in okrepiti spletno trgovino. Strategijo pa bo v praksi uveljavljala nova družba Capri Holdings Ltd.

"Gre za pomemben mejnik v naši zgodovini in storili bomo vse za rast projekta," je ob tem dejal šef Korsa John Idol.

Nakup znamke Versace je po pisanju Bloomberga že tretji milijardi posel, ki sta se ga lotila Kors ali tekmec Tapestry Inc., potem ko je slednji lani za 2,4 milijarde dolarjev kupil znamko torbic Kate Spade, Kors pa za 1,2 milijarde dolarjev luksuznega proizvajalca čevljev, družbo Jimmy Choo.

Pri Korsu ocenjujejo, da bo Versace njihovi blagovni znamki dodal kredibilnost, tradicijo, prestiž in sloves - torej vso zapuščino, ki sta jo s to 40 let staro modno hišo ustvarila Gianni in Donatella Versace, ki je z delom nadaljevala po bratovi tragični smrti.

Vseeno pa ves sloves in vpliv, ki ga je hiša Versace vsa ta leta uživala v popularni kulturi, nista bila dovolj, da bi bile odlične tudi številke v poslovnih knjigah podjetja. Ekstravaganca, eleganca in vrhunska izdelava, ki so zaščitni znak izdelkov te blagovne znamke, katere kreacije so navduševale na modnih brveh in rdečih preprogah, so namreč nekoliko manj navduševale v trgovinah. Predvsem znamki ni uspelo osvojiti hitro rastočega azijsega trga, kjer sicer vlada veliko zanimanje za izdelke z evropsko tradicijo.

Vseeno je družba lani beležila precej dobre rezultate, vrnili so se k poslovanju z dobičkom in ustvarili za 686 milijonov evrov prihodkov. Predvsem po zaslugi velikega uspeha kolekcije jesen 2017, ki je pomenila nekakšno ponovno oživitev najbolj znamenitih kreacij Giannija Versaceja in odličnih modelov izpod rok njegove sestre Donatelle, v njihove kreacije pa so se odele zvezdnice kot sta Gigi Hadid in Kim Kardashian.

Družba versace bo sicer še vedno delovala pod budnim očesom Giannijeve družine. 63-letna Donatella ostaja kreativna direktorica, poslovno stran pa bo še naprej vodil Jonathan Akeroyd.

Na družino leta 1997 umorjenega modnega kreatorja pa bodo prenesli tudi za 150 milijonov evrov delnic nove družbe Capri Holdings. Za posel so sicer poskrbeli finančniki JPMorgan Chase in Barclays.