KPK ustavila postopek zoper Sršena v zvezi z imenovanjem uprave Gen-I

"Telekom Slovenije in Gen Energija sta gospodarski družbi, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, zato za konkretni primer glede morebitnega ugotavljanja nasprotja interesov komisija ni pristojna," so pojasnili v KPK. Ker pa so hkrati ugotovili, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, so prijavo odstopili v nadaljnje reševanje SDH.

KPK je, kot so navedli v sporočilu za javnost, v okviru postopka vpogledala v bazo podatkov Ajpesa in za dodatna pojasnila zaprosila tudi Slovenski državni holding (SDH). Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti komisije, zato je postopek ustavila.

Dolgoletni predsednik uprave Gen-I Robert Golob, zdaj predsednik vlade, je novembra lani ostal brez novega mandata za vodenje družbe. Ker se družbenika, Gen Energija in Gen-EL, nista mogla dogovoriti o novi upravi (Gen Energija se ni strinjala, da bi upravo Gen-I še naprej vodil Golob, Gen-EL pa ni soglašal, da bi upravo Gen-I vodil nekdanji prvi mož Gen Energije Martin Novšak, kar so predlagali nadzorniki Gen Energije), so Gen-I več mesecev vodili pooblaščenci, novo vodstvo pa je marca letos imenovalo sodišče. Družbo tako od marca s polnimi pooblastili vodi Igor Koprivnikar, člani uprave pa so Dejan Paravan, Andrej Šajn in Primož Stropnik.

KPK je medtem že novembra lani na podlagi medijskih objav o kadrovskih menjavah v energetiki sama uvedla tri postopke, tudi v zvezi z neimenovanjem predsednika uprave družbe Gen-I, nato pa je prejela še prijavo, ki se nanaša na morebiten konflikt interesov predsednika nadzornega sveta Gen Energije Sršena.

Sršen bi se namreč po mnenju nekaterih pri točkah, ki se neposredno nanašajo na Gen-I, moral vsaj izločiti. Še bolj kot pri glasovanju o upravi naj bi bilo to pomembno pri obravnavi poslovnega načrta ali dolgoletne strategije, kjer da Sršen gradiva ne bi smel niti videti, saj bi tako lahko prišel do poslovno občutljivih informacij.

Ne samo, da se Sršen na zadnjih dveh sejah nadzornikov Gen Energije ni izločil, ampak je v nekaj glasovanjih, kjer je bil izid neodločen, njegov glas, ki se kot predsednikov šteje dvojno, na koncu celo pretehtal, je naša televizija poročala že novembra.