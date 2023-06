Predstavitev letnega poročila: 'KPK ne more biti uspešna, če deluje sama'

Obenem pa je opozorila, da še ni opazno večje izboljšanje na področju korupcijskih tveganj na splošno. "In sicer je med nami še premalo ozaveščenosti glede integritete, vzpostavitve zaupanja med funkcionarji in družbo." Dodala je, da je to še posebej vidno na lokalni ravni.

Kot jo je obvestil Šumi , vlada obravnava priporočila KPK in do njih zavzame stališče. To je ocenila kot velik korak naprej, saj da to pomeni, da KPK "ni več nek nebodigatreba, ampak zelo pomemben organ, ki ga je treba spoštovati". Omenila je še pripravo nove resolucije o preprečevanju korupcije, ki naj bi jo DZ obravnaval jeseni.

Klakočar Zupančičeva je v izjavi za medije po srečanju s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izpostavila izboljšanje na področju ignorance komisije s strani državnih organov in funkcionarjev. "Dejansko je komisija spoznana za zelo pomembnega partnerja kot nekdo, katerega vloga je izjemno pomembna, da vzdržujemo v Sloveniji stanje transparentnosti in integritete," je dejala.

Kot je izpostavila predsednica DZ, je Slovenija v zadnjih 20 letih nekoliko zastala na področju zavedanja o pomenu transparentnosti, o vlogi preganjanja korupcije in o tem, kako pomembno je, da so državni funkcionarji osebe z visoko stopnjo zaupanja in visoko integriteto. Slovenija je po njenih besedah na tej lestvici precej nizko in mora še precej narediti. Meni, da lahko veliko naredimo z izobraževanjem, neprestanim ponavljanjem pomembnosti teh vrednot in tudi dostojnim življenjem. Ko so namreč ljudje dostojno plačani za svoje delo in dostojno živijo, je korupcijskih tveganj precej manj, meni.

Šumi: Delamo dobro, a z zakonskimi spremembami bi bili lahko še boljši

Po Šumijevih besedah v komisiji ocenjujejo, da delajo dobro, kot je ocenila tudi predsednica DZ. "Za še bolj učinkovito delo pa so mogoče potrebne določene zakonske spremembe, predvsem da bi se naša priporočila v praksi, če že ne upoštevala, pa vsaj dolžno obravnavala," je dejal.

Ob tem je kot pomembno izpostavil še, da vsi, ki so v družbi pristojni za področje preprečevanja korupcije, stopijo skupaj. Omenil je učinkovito sodelovanje KPK z zavodom za šolstvo in poudaril pomen sodelovanja tudi s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, neodvisnimi državnimi organi in tudi politiko, ki da naj pristopi vsaj z načelnim strinjanjem o težavah in zavedanjem problema.

Poudaril je še, da morajo standardi iz protikorupcijske zakonodaje iz leta 2010, kot so integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij in omejitve poslovanja, kot standard živeti tudi v praksi, ne samo v zakonu.

KPK v sklepnem delu priprave analize korupcije v zdravstvu

Glede opažanj na področju korupcije v zdravstvu je Šumi dejal, da so v sklepnem delu priprave analize, ki so jo napovedali spomladi in v kateri bodo razgrnili v preteklosti že zaznana in mogoče tudi kakšna nova korupcijska tveganja. Naslovili jih bodo na pristojno ministrstvo in vlado, obenem pa tudi javnost obvestili, kaj bi bilo po njihovih ocenah treba spremeniti.