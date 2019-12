Je Kramar soprogi nezakonito priskrbel nepremičnino ob Bohinjskem jezeru?

Edini gostinski objekt ob bohinjskem kopališču, gostišče Kramar pri Ribčevem Lazu, sta FrancinAleksandra Kramar od krajevne skupnosti Stara Fužina v 20-letni najem dobila leta 1989. Revalorizirana cena letnega najema je 2189 evrov. In jasno določilo iz pogodbe: "Vse vgrajene nepremičnine postanejo po izteku pogodbe last najemodajalca."

"Decembra 2010 je potekla 20-letna pogodba in takratni podžupan Anton Urh ni podpisal aneksa 6, ker je videl, da to ni v redu," je povedala nekdanja občinska svetnica Matilda Arh. Nov aneks je namreč iz pogodbe črtal določilo, da vložki najemnika ostanejo občini. Namesto tega se pretvorijo v lastniški delež.