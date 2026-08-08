Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Krave v zakol, klavnice na robu zmogljivosti: kaj bomo jedli?

Dunaj, 08. 08. 2026 17.15 pred enim dnevom 5 min branja 140

Avtor:
N.Š.
Krave

Evropa se zaradi rekordne suše ne spopada več le z izsušenimi rekami, požari in slabimi letinami. V Avstriji je pomanjkanje krme privedlo do novega problema – kmetje so zaradi pomanjkanja hrane za živino prisiljeni množično pošiljati govedo v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je preplavljen z govejim mesom, zaradi česar cene strmo padajo.

Strokovnjaki opozarjajo, da množični zakol lahko povzroči še eno težavo. Če bodo rejci zdaj prisiljeni zmanjšati črede, bi lahko v prihodnjih mesecih ali letu dni sledilo ravno nasprotno – pomanjkanje govejega mesa in ponovna rast cen.

V zadnjih treh tednih je na avstrijski trg prišlo kar trikrat več krav za zakol kot običajno. Razlog ni večje povpraševanje, temveč izredne razmere na kmetijah, kjer zaradi rekordne suše primanjkuje krme.

Dolgotrajno pomanjkanje padavin je močno zmanjšalo pridelek travinja in koruze, ki predstavljata glavni vir krme za govedo. Številni kmetje ugotavljajo, da enostavno ne bodo mogli zagotoviti dovolj hrane za živali, zato se odločajo za predčasni zakol.

Posledice se hitro prenašajo po celotni prehranski verigi. Klavnice poročajo, da dnevno sprejmejo približno dvakrat več živali kot v običajnih razmerah, čeprav poraba govejega mesa ostaja nespremenjena.

Mesa je preveč, cene padajo

Ker trg tolikšne količine mesa ne more absorbirati, ga morajo podjetja zamrzovati. Toda tudi hladilnice so skoraj polne. To pomeni dodatne stroške za energijo in skladiščenje, obenem pa zamrzovanje zmanjšuje tržno vrednost mesa. Klavnice opozarjajo, da nastajajo velike gospodarske izgube.

Prevelika ponudba se že pozna tudi pri odkupnih cenah. Po podatkih združenja ARGE Rind so se cene klavnega goveda v nekaj tednih znižale za do četrtino, pritisk pa dodatno povečujejo še uvozi živih živali iz tujine. Avstrija pač ni edina v regiji, kjer so kmetje prisiljeni sprejemati težke odločitve. 

Združenje avstrijskih rejcev ARGE Rind zdaj poziva klavnice in trgovce, naj začasno ustavijo uvoz živih živali za zakol. V običajnih tednih namreč v Avstrijo pripeljejo do 1000 krav za zakol, vendar rejci opozarjajo, da je zaradi izrednega pomanjkanja krme trenutno prednostna naloga predelava domače živine.

Kancler Christian Stocker je zagotovil, da bo država kmetom pomagala pri ohranjanju likvidnosti in povračilu škode, kmetijski minister Norbert Totschnig pa je napovedal poseben paket ukrepov za pomoč zaradi suše.

Rekordna suša spreminja celotno prehransko verigo – od kmetij in klavnic do cen hrane na trgovskih policah.
Rekordna suša spreminja celotno prehransko verigo – od kmetij in klavnic do cen hrane na trgovskih policah.
FOTO: Pixabay

Ni trave, žita in zelenjave

Dolgotrajna vročina in pomanjkanje padavin letos sicer močno zmanjšujeta kmetijsko proizvodnjo po vsej celini.

Avstrija je med najbolj prizadetimi državami. Pridelek žit brez koruze naj bi bil letos za približno 19 odstotkov manjši kot lani, številni kmetje pa poročajo tudi o velikih izgubah pri krompirju.

V Franciji pridelovalci poročajo o velikih izgubah pri cvetači, brokoliju in solati. Španijo poleg slabše žetve žit še naprej pesti tudi pritisk na pridelavo oljk in oljčnega olja. Velika Britanija pa je zaradi slabih rastnih razmer vse bolj odvisna od uvoza zelenjave.

Podnebne spremembe sušo še pospešujejo

Po analizi mednarodne skupine World Weather Attribution letošnje suše ni povzročilo zgolj pomanjkanje padavin. Ključno vlogo imajo rekordne temperature, ki zaradi podnebnih sprememb bistveno pospešujejo izhlapevanje vode iz tal, rek in jezer.

"Ekstremna vročina postaja glavni dejavnik suše v Evropi," opozarja klimatologinja Sarah Kew z Nizozemskega kraljevega meteorološkega inštituta.

Po njihovih izračunih so razmere, ki povzročajo tako hitro izhlapevanje vode, danes v zahodni Evropi 80-krat verjetnejše, v vzhodni Evropi pa 40-krat verjetnejše, kot so bile pred industrijsko dobo.

Posledično so kmetijske suše danes zaradi podnebnih sprememb približno petkrat verjetnejše v zahodni in kar enajstkrat verjetnejše v vzhodni Evropi.

Ogrožena živinoreja

Po raziskavi Mednarodnega inštituta za uporabno sistemsko analizo (IIASA), pri kateri je sodeloval tudi slovenski raziskovalec Žiga Malek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, bi lahko bilo do sredine stoletja dodatnim najmanj 15 dnevom vročinskih valov letno izpostavljenih med 6,2 in 13,7 milijona glav goveda. To predstavlja med 11 in 22 odstotkov današnje evropske populacije goveda.

Najbolj izpostavljene bodo južnoevropske države, med njimi Italija, Španija, Grčija, Romunija, Bolgarija in tudi Slovenija, kjer vročina ne ogroža le živali, ampak hkrati zmanjšuje pridelavo krme.

Raziskovalci opozarjajo, da vročinski valovi zmanjšujejo dobrobit živali, mlečnost, prirast in plodnost, hkrati pa zaradi suše otežujejo pridelavo krme. Prav to je eden glavnih razlogov, da nekateri evropski rejci že danes opuščajo rejo goveda.

Vse več strokovnjakov zato opozarja, da suša ni več le vremenski pojav, temveč postaja eno ključnih vprašanj evropske prehranske varnosti.

Suša v Španiji
Suša v Španiji
FOTO: AP

Suša ne ogroža le letine, ampak celotno prehransko varnost

Čeprav letošnja suša že povzroča velike izgube po Evropi, znanstveniki opozarjajo, da je to šele začetek precej širšega problema.

Raziskava, objavljena v ugledni reviji Nature Communications, ugotavlja, da bo do sredine stoletja suša postala eden največjih dejavnikov tveganja za svetovno prehransko varnost. Raziskovalci so analizirali štiri ključne poljščine – koruzo, pšenico, riž in sojo – ki skupaj predstavljajo približno dve tretjini vseh kalorij, ki jih zaužije svetovno prebivalstvo.

Na prvi pogled so rezultati presenetljivi. Na svetovni ravni naj bi suša do leta 2050 povprečno zmanjšala pridelek teh štirih poljščin za manj kot dva odstotka. Toda ta podatek skriva veliko večjo težavo. Povprečje namreč prikrije velike razlike med državami.

Raziskovalci ocenjujejo, da bo kar 62 držav ob hudih sušah izgubilo več kot deset odstotkov pridelka, 24 držav pa več kot petino. V posameznih regijah bi lahko bili izpadi celo med 40 in 50 odstotki.

Avtorji opozarjajo, da prehranske varnosti ne določa le pridelek, temveč tudi gospodarska moč države, njena odvisnost od uvoza hrane, inflacija in politična stabilnost.

Države z višjim bruto domačim proizvodom lahko izpad domače pridelave lažje nadomestijo z uvozom. Toda če suša hkrati prizadene več pomembnih izvoznic hrane, začnejo težave hitro prehajati prek meja.

Prav to se je že zgodilo leta 2010, ko je huda suša v Rusiji močno zmanjšala pridelek pšenice. Moskva je nato prepovedala izvoz, posledice pa so občutile številne države na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, ki so bile od ruskega žita močno odvisne.

Podoben učinek so raziskovalci pokazali tudi za Argentino, eno največjih izvoznic koruze in soje. Huda suša je že v preteklosti zmanjšala izvoz in povzročila motnje v državah, ki so bile od argentinske hrane odvisne.

Od kod bo prišla hrana?

Strokovnjaki opozarjajo, da Evropa dolgoročno ne bo mogla računati le na uvoz.

Doslej je veljalo preprosto pravilo: če je zaradi suše odpovedala letina v eni državi, je primanjkljaj nadomestil uvoz iz druge. Toda podnebne spremembe vse pogosteje prizadenejo več pomembnih pridelovalnih območij hkrati.

Raziskovalci opozarjajo tudi, da bo svet do leta 2050 potreboval 30 do 62 odstotkov več hrane, hkrati pa podnebne spremembe povečujejo tveganje za izgubo pridelka. Po njihovih ocenah bo za zadostno preskrbo s hrano potrebno skoraj podvojiti rast kmetijske produktivnosti, ob tem pa se hkrati prilagoditi vse pogostejšim sušam.

Največja nevarnost po njihovem mnenju ni, da bo svet v povprečju pridelal nekoliko manj hrane, temveč da bodo hude suše hkrati prizadele ključne izvoznice. Takrat se lahko motnje hitro prenesejo po svetovni trgovini, kar pomeni manjšo ponudbo, višje cene in večjo prehransko negotovost tudi v državah, kjer suše morda sploh ni.

Razlagalnik

Prehranska varnost je stanje, v katerem imajo vsi ljudje v vsakem trenutku fizičen, družbeni in ekonomski dostop do zadostne, varne in hranljive hrane, ki ustreza njihovim prehranskim potrebam za aktivno in zdravo življenje. Koncept temelji na štirih stebrih: razpoložljivost hrane (proizvodnja in dobava), dostopnost (ekonomska in fizična zmožnost nakupa), uporaba (kakovost in hranilna vrednost) ter stabilnost (zanesljivost oskrbe skozi čas). Ko je eden od teh stebrov ogrožen zaradi podnebnih sprememb, gospodarskih kriz ali političnih napetosti, lahko pride do prehranske negotovosti, kar pogosto vodi v višje cene hrane, socialne nemire in povečano odvisnost od uvoza.

Vročinski valovi za govedo niso le vprašanje neposrednega pregrevanja telesa, temveč sprožijo celo vrsto fizioloških težav, znanih kot toplotni stres. Pri živalih to povzroči zmanjšan apetit, saj telo porablja energijo za hlajenje namesto za prebavo in rast. Posledično se zmanjšata mlečnost pri kravah molznicah in prirast teže pri govedu za zakol. Poleg tega vročina negativno vpliva na reproduktivne sposobnosti živali, kar zmanjšuje plodnost in dolgoročno ogroža obnovo čred. Ko se vročinski stres združi s pomanjkanjem kakovostne krme, postanejo živali bolj dovzetne za bolezni, kar kmete sili v drastične ukrepe, kot je predčasni zakol.

Podnebne spremembe zvišujejo povprečne temperature zraka, kar neposredno povečuje sposobnost atmosfere, da zadrži vlago. Po fizikalnem zakonu, znanem kot Clausius-Clapeyronova enačba, toplejši zrak zahteva več vode, da doseže nasičenost, zato z večjo intenzivnostjo 'srka' vlago iz tal, rastlin in vodnih teles. Ta proces, imenovan evapotranspiracija, se v času vročinskih valov drastično pospeši. Tla se tako izsušijo veliko hitreje, kot bi se ob enakem pomanjkanju padavin v hladnejših razmerah, kar pomeni, da so kmetijske površine izpostavljene t. i. 'suši zaradi vročine', tudi če količina padavin ni ekstremno nizka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Mesa je preveč, cene padajo Ni trave, žita in zelenjave Podnebne spremembe sušo še pos Ogrožena živinoreja Suša ne ogroža le letine, ampa Od kod bo prišla hrana?
suša govedo meso zakol

Kimi K3, DeepSeek: lov na ljudi in kitajske rešitve, ki 'strašijo' Zahod

Z jadralnim padalom skušal vstopiti v Ceuto, a padel v morje

Caszazemljo Žejne krave in konji na srbski 'Suhi' planini: suša, kot je ne pomnijo
24ur.com Suša, kot ji nismo bili priča deset let: prizadete pšenica, krompir, koruza ...
Caszazemljo Peklenska suša: kmetje prisiljeni klati živino in sekati nasade agrumov
24ur.com Med obupanimi kmeti
24ur.com Nezadovoljstvo kmetov narašča
24ur.com 'Če ne bomo dvignili cen mesa, ne bomo preživeli'
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI140

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rd350
09. 08. 2026 20.42
Kmetje bomo pridelali za sebe in ožje sorodstvo. Za v Murgle bo pa zmankal.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc123
10. 08. 2026 09.05
Tudi za svečke bo zmanjkalo.
Odgovori
-1
0 1
petb
09. 08. 2026 20.35
Cigler Kralj pa v ilegali? Da so mu starejši umirali zaradi kovida bi kdo rekel, da je normalno. Kaj bo pa sedaj s kmeti počel? Ima prevelike čevlje?
Odgovori
-1
1 2
tali?ni tom
09. 08. 2026 19.26
pač , bo treba jest od doma!! hehehe
Odgovori
+2
2 0
wsharky
09. 08. 2026 16.53
naš Ciglerjef Janezek bo ukrepal in bo v roku 2 let zagotovil denarna sredstva, da bodo lahko Slovenski kmetovalci kupili bale sena, da jim živali ne bodo podhranjene - pa da vidimo tega NSi-jefca kmetijskega ministra, kako bo ukrepal, kajti tudi v Sloveniji je zgodba enaka, kje je sindikat kmetof, kje je ex minister Podgoršek - če bi bila ministica Čaluševićeva kelnerca bi traktorji že vozili po Zoranovem mestu
Odgovori
+1
3 2
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 14.20
Mariča Lah svari.Cene živil bodo letos jeseni astronomske v slovenskih trgovinah.Trgovske marže pa mizerne he še dodala.
Odgovori
+3
4 1
tali?ni tom
09. 08. 2026 19.29
ko si glih pameten,a veš kolk je marže v enem avtu,tv,hladilniku,sedežni?tle nabijate o trgovcih ,ko da robo dobijo zastonj! kaj pa vsi stroški preden prodajo? in oderuštvo države?vem,sem do pred kratkim imel to,samo za računovodski servis,ker ga moraš imeti sem v osmih letih plačal 25 tisoč evrov! kaj pa elektrika,davek in ostalo! sanja se vam ne !
Odgovori
+0
1 1
Pupa73
09. 08. 2026 13.27
To gre vse v hladilnico,bo na voljo ko bo cena prava prej zagotovo ne
Odgovori
+5
6 1
Senzor
09. 08. 2026 13.20
Poleg suše, naj vzdržujemo in hranimo obarvane kriminalce. Politiki ustavite nezakonito priseljevanje neznanih oseb , brez dokumentov. Vrnite jih nazaj v njihove države. Na to je opozoril v EU parlamentu g. Grims.
Odgovori
+11
11 0
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.57
od kar vlada gologlavi psihopat so se prehodi meje zvecali za 100procentov zdaj se kr lepo vozijo prej so vsaj malo marali pes
Odgovori
+0
2 2
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.58
zablojenci lazete stevilke pa vam spanska vas
Odgovori
+2
2 0
Senzor
09. 08. 2026 13.16
Pri nas prijeli požigalca na Viču, Nigerijca z začasnim pribevališčem. Uvažamo kriminalce. Včeraj je bilo v LJ. Vsake nekaj metrov zaslediti afričane. Kdo jih uvaža v Slovenijo.???
Odgovori
+14
14 0
mario7
09. 08. 2026 15.53
EPP
Odgovori
+3
3 0
Celjan78
09. 08. 2026 19.19
zdrugimi besedami.... zakaj uvažamo kriminalce, če imamo svojih dovolj!
Odgovori
+1
1 0
chubba
09. 08. 2026 12.52
Slika suše 2026 v Evropi ima epske razsežnosti. Kot, da bi se oni zgoraj maščeval milijonom brezbožnikov, ki so pozabili na vero svojih pradedov.
Odgovori
+6
7 1
janez horvat
09. 08. 2026 12.32
Največji problem te suše je, da bo zmanjkalo hrane za Tino in Goloba, ker na njivah nič ne zraste.
Odgovori
+7
13 6
Mclaren
09. 08. 2026 12.37
Tebi je že zdavnaj zmanjkalo nekaj v glavi...
Odgovori
-2
9 11
Lark
09. 08. 2026 13.35
Ne vem če veš od kje prihaja avokado...
Odgovori
+1
3 2
Sventevith
09. 08. 2026 16.33
Janez verj3mi, da bodo oni padli zadnji ;). Vsaj, če govorimo o hrani. Komentarji jim pa tudi ne škodijo. Bo treba kaj več, da nesposoben politični vrh odleti.
Odgovori
+1
1 0
Lark
09. 08. 2026 12.27
Cene padajo? Ja, za proizvajalce, za nas se ne bo nič spremenilo, čez pol leta bomo plačevali dodatnih 30%...
Odgovori
+12
13 1
123soba
09. 08. 2026 12.02
Mesa je preveč, cene mesa strmo navzdol a ne v trgovinah..
Odgovori
+7
10 3
kakorkoliže
09. 08. 2026 13.20
Natanko tako, v trgovini je pol kile govedine še vedno 10 eur, čez nekaj mesecev, ko bo zmanjkalo govedi bo pa po 30 eur.
Odgovori
+5
6 1
medusa
09. 08. 2026 11.51
Clanek izpred 4 let pove vse....NIC VAS NI IZUCILO!
Odgovori
+1
4 3
medusa
09. 08. 2026 11.37
Ne jemo.In ne bomo. Tako kt se dela z zvaljo ,tako meso ni uzitno in pika.
Odgovori
+2
7 5
Bbcc12
09. 08. 2026 12.03
Mi delamo po metodi brez stresa za žival.
Odgovori
+2
5 3
Idealista
09. 08. 2026 14.02
Katera pa je ta metoda?
Odgovori
+2
3 1
Bbcc123
09. 08. 2026 17.15
Na pašniku ko se pase ali je krmo v glavo in z dušilcem za vse ostale. Sploh ne ve kaj ga je doletelo.
Odgovori
-1
0 1
ROMELS
09. 08. 2026 11.14
V Ukrajini je dovolj hrane za evropske krave, pa še 3x cenejša je od evropske, le ruse je treba izgnati od tam.
Odgovori
+0
9 9
Bbcc12
09. 08. 2026 11.22
Tako je Rusi hočejo te kapacitete zase da bojo imeli prehrambeni monopol.
Odgovori
-7
2 9
kakorkoliže
09. 08. 2026 13.21
Eni ste res do kraja oprani ali pa plačani, da širite to propagando.
Odgovori
+2
4 2
ROMELS
09. 08. 2026 13.26
Eni ste navijali za agresorja hitlerja, zdaj navijate za agresorja putina.
Odgovori
-2
3 5
Smuuki
09. 08. 2026 13.26
Putin bi rad imel žitni opec
Odgovori
-1
3 4
txoxnxy
09. 08. 2026 11.10
Danes se še vsi smejite ko bo meso ceneje za novo leto boste pa jokali ko boste za biftek iz 5 X zamrznjene Argentinske govedine dali pol plače .
Odgovori
+2
6 4
Banion
09. 08. 2026 10.38
jedli bomo kar bomo imeli. Včasih je bilo goveje meso na jedilniku enkrat na teden, ob nedeljah za juho. Smo vendarle zrasli in to še brez face buka in mobitela. Bolj problematično bo pomakanje mlečnih izdelkov, kajti govedine je v ameriki dovolj.
Odgovori
+9
10 1
Jožajoža
09. 08. 2026 09.40
Ta vlada "dela" za kmete.se nafto kmetijsko jim prodaja po 1,5 evra golob po 1 evro
Odgovori
-8
6 14
janez horvat
09. 08. 2026 12.34
Daj, kupi si kmetijo pa boš tudi ti dobival subvencije. Ampak delati bo tudi treba.
Odgovori
+2
5 3
Bbcc12
09. 08. 2026 09.33
Kamele bo potrebno rediti. Meso od govedi je tam tam. Bolj sladko je edino.
Odgovori
-3
5 8
Bbcc12
09. 08. 2026 09.30
Včasih je dobro imeti rezervo krme.
Odgovori
-2
3 5
Smuuki
09. 08. 2026 13.28
A res? Ti o rezervi? Kako pa če več potrošiš kot zaslužiš. Imaš kaj rezerve v denarnici? Kredit pa ja in to toliko kot si kreditno sposoben. Seveda za dopust
Odgovori
+1
2 1
Bbcc123
09. 08. 2026 17.17
Seveda imam in imam rezervo krme tudi prismuknjenec.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897