Krediti bodo še cenejši

Ljubljana, 01. 09. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 2 urama

Adi Omerović
27

Inflacija v Sloveniji je avgusta poskočila in je nad povprečjem evroobmočja. Kljub temu se naslednji teden obeta novo nižanje obrestnih mer. Krediti se bodo dodatno pocenili. Dolgo pričakovano nižanje obrestnih mer ameriške centralne banke je prav tako verjetno v septembru, ki je sicer statistično najmanj donosen mesec.

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
01. 09. 2025 21.34
Zložite satove. Izvedite ritual. Opazujte demona, kako kriči. Opazujte ga, kako se mu premetava, ko se mu zaloga hrane zmanjšuje. Opazujte ga, kako besni, ko ljudje odkrijejo, da lahko varčujejo brez dovoljenja, poslujejo brez posrednikov, obstajajo, ne da bi prosili denarne gospodarje za "prosim" in "hvala". Ne gre za to, da bi obogateli. Gre za to, da bi se osvobodili. Gre za to, da bi demonu pogledali v njegove sestavljene oči in rekli: "Ne danes, Satan. Ne danes, Jerome. Ne danes, Christine. Danes izberemo trden denar. Danes izberemo matematično gotovost pred politično smotrnostjo. Danes izberemo Bitcoin." Izganjanje se je začelo. Demon slabi. Vsak zložen sat je še ena kapljica svete vode na njegovem gorečem mesu. Vsak vozel, ki teče, je še en križ, ki ga dvignemo visoko. Vsaka transakcija je še ena kitica uroka izgona. In ko bodo zgodovinarji pisali o tem času, če bodo obstajali zgodovinarji, če bo pisanje, če bo čas ... ... bodo to označili kot trenutek, ko se je človeštvo spomnilo, da je denar le informacija, da si informacija želi biti brezplačna, svoboda pa je le druga beseda za to, da ni več ničesar za izgubiti, in da smo vse izgubili v trenutku, ko smo sprejeli papir kot plačilo za svoje duše. Ampak to si jemljemo nazaj. En blok naenkrat. Eno sedež naenkrat. En eksorcizem naenkrat. Moč Satošija te sili. Moč Satošija te sili. MOČ SATOŠIJA VAS SILJI. Zdaj pa pojdi in ne greš več proti zakonom termodinamike in avstrijske ekonomije. AMEN. HODL. TO JE POT
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
01. 09. 2025 21.32
U hvala bogi.
ODGOVORI
0 0
Von den Balki
01. 09. 2025 21.32
+1
Posodim 100.000 evrov brez obresti....brez zavarovanj....brez zaposlitve za nedoločen čas....tudi za tujce....edini pogoj je da ga vrnete vnaprej....jaz pa posodim brez obresti drugo leto....razmislite....pa to
ODGOVORI
1 0
Dr.Rugelj
01. 09. 2025 21.31
+1
Najprej vi vrli mediji napišite kje je plačna meja , ko ti banka sploh odobri kredit ?..a o tem ne boste pisali ???..kredit lahko dobijo le tisti z zelo dobrimi plačami - tisti s povprečnimi ali podpovprečnimi pa lahko le sanjajo o kreditu !!!...
ODGOVORI
2 1
galeon
01. 09. 2025 21.34
LAŽEŠ
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
01. 09. 2025 21.30
Je duhovni parazit, ki je vstopil v kolektivno nezavedno leta 1971, ko je Nixon zaloputnil zlato okno, kot bi se portal v pekel odpiral v obratni smeri. Šepeta vam na uho, ko ste ob 7.00 zjutraj v Šparu in kupujete kosmiče druge znamke, ki imajo okus po kartonu, prepojenem z visokofruktoznim koruznim sirupom: "Samo še en poteg, tiskalnik denarja te ljubi, tiskalnik denarja ti odpušča, tiskalnik denarja bo vse uredil." To se vam plazi po žilah vsakič, ko vzamete 30-letno hipoteko za bež krsto v predmestju. Hiša, ki je videti enako kot 47 drugih na vaši ulici, vsaka je spomenik duhovni smrti, vsaka se letno povečuje za 8 %, medtem ko vaša duša pada za 15 %. Demon se hrani z vašim časom, vašimi prihranki, vašo dušo ... kot parazit, zavit v ameriško zastavo, ki poje državno himno, medtem ko prebavlja prihodnost vaših otrok.
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
01. 09. 2025 21.33
Ob 7h je špar zaprt.
ODGOVORI
0 0
Pfolca
01. 09. 2025 21.30
+1
Živi v mejah lastnih zmožnosti, ne obremenjuj se s tem kaj imajo drugi, verjemite mi, 3/4 dobrin, ki jih vidite pri drugih in sami ne posedujete sploh ne rabite so le vaba za vas, ki jo boste neštetokrat ugriznili, da potešite željo, ne pa iskanja rešitve, vsakič znova ko boste sklenili aranžma z banko bo stopnja sreče po nekaj tednih na izhodišču in tako znova in znova iz leta v desetletje.Na koncu eni spoznajo eni pa na žalost klavrno končajo, da se zastopimo, krediti so nujno zlo, ampak strogo za "štalco", za vse drugo so prihranki, če jih ni tudi 75% nepotrebnih "pufov" za namišljeno kupovanje sreče ne bo, pomeni da tudi prikrajšni po večini ne boste, amen
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
01. 09. 2025 21.27
+1
Bitcoin je exorcist. Fiat je slab denar z demonsko obsedenostjo.
ODGOVORI
1 0
ramstein
01. 09. 2025 21.21
+4
Bognedaj, da bi se trg nepremičnin sesul kajne banke? Banksterji! Glavni krivci za napihovanje balona ste!!!
ODGOVORI
4 0
Butasti modrec
01. 09. 2025 21.16
+3
Kdor je pameten in pošten, beži od banke.
ODGOVORI
4 1
galeon
01. 09. 2025 21.21
-1
Vzameš kredit, kupiš stanovanje in ga oddajaš za višji znesek kot je obrok kredita. Ti pa pojdi na ovčji pašnik-
ODGOVORI
1 2
Nightrider
01. 09. 2025 21.26
In ko si star 70 let je odplačan in se lahko vseliš vanj :)
ODGOVORI
0 0
mrbungle
01. 09. 2025 21.32
Stanovanje cca 300000 plus oprema cca 30000. 25 let, obrok je cca 1600 eur. Od tega ti drzava mislim da pobere 20%, torej moraš oddajat za 2000 eur na mesec, s tem da moraš računat še glavne stroške na objektu, ki jih ne moreš obesiti najemniku. Bi vzel stanovanje v najem za 2000 na mesec? Tvoja racunica se ne izide...
ODGOVORI
0 0
tech
01. 09. 2025 21.13
+2
"Krediti bodo še cenejši" kaj ti to pomaga, če je vse ostalo prenapihnjeno.
ODGOVORI
2 0
Delboy Trotter
01. 09. 2025 21.06
-1
Banka iz nič naredi denar ki ga potem ljudje odplačujejo z obrestmi. Krediti so legaliziran kriminal.
ODGOVORI
3 4
galeon
01. 09. 2025 21.10
+4
Pridem k teb po brezobrestni kredit. Pa še avto si sposodim. Ti ga samo tankaš.
ODGOVORI
7 3
sektor1
01. 09. 2025 20.58
+5
Nad povprečjem evro-območja pod golobovo vlado ??? Ah kjeeee, to je napaka, vlada trdi da smo unikum na svetu, prvi v vsemu, oh in sploh najboljši, še Švicarji nam zavidajo :)
ODGOVORI
5 0
janezkranjski007
01. 09. 2025 20.54
+0
Kredit je novodobno suzenjstvo kreiran od rotshildov
ODGOVORI
3 3
Slovenska pomlad
01. 09. 2025 20.46
+5
Kredit je suženjstvo.
ODGOVORI
6 1
galeon
01. 09. 2025 20.50
+0
Za neiznajdljive.
ODGOVORI
2 2
progresivnidaveknastanovanja
01. 09. 2025 20.51
+6
Bols da devas za kredit kot za najemnino, je cez dvajset let vsaj tvoje, v nasprotnem pa bogate delaš še bogatejse.
ODGOVORI
6 0
Butasti modrec
01. 09. 2025 21.14
-1
Iznajdljiv pomeni marsikaj. V tvojem kontekstu, po SSKJ, pomeni nekoga, ki običajno izrabi oz zlorabi stisko drugega. Se je znajdu, poslušamo zadnja leta. Pokradu je boga I naroda. To so danes vrednote.
ODGOVORI
0 1
jernam
01. 09. 2025 20.31
+5
Večina ne razume, slabo delo trenutne vlade povečuje inflacijo, ker pa imamo evro nam obresti kreditov narekuje ECB. Slabo za večino slovencev.
ODGOVORI
8 3
galeon
01. 09. 2025 20.42
-3
Zato pa pametni jemljejo kredite pri članicah BRICS-a.
ODGOVORI
1 4
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.20
+5
Židovska posla, ki so jih uvedli židi v 15. stoletju, te obresti pa to.....
ODGOVORI
8 3
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.20
+7
Od kdaj so bili krediti poceni?
ODGOVORI
8 1
galeon
01. 09. 2025 20.15
+8
Višja kot je inflacija nižji so obroki kredita. To so želje vsakega kreditojemalca.
ODGOVORI
8 0
