Gospodarstvo
Krediti bodo še cenejši
Inflacija v Sloveniji je avgusta poskočila in je nad povprečjem evroobmočja. Kljub temu se naslednji teden obeta novo nižanje obrestnih mer. Krediti se bodo dodatno pocenili. Dolgo pričakovano nižanje obrestnih mer ameriške centralne banke je prav tako verjetno v septembru, ki je sicer statistično najmanj donosen mesec.
