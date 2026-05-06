Krediti v švicarskih frankih: pomembna odločitev o začetku zastaralnega roka

Senat vrhovnih sodnikov se je pri svoji odločitvi oprl na sodbo Sodišča EU v zadevi Banco Santander in odločil, da zastaralni rok za kondikcijski zahtevek začne teči najpozneje takrat, ko je (pravnomočno) ugotovljena ničnost pogodbe oz. ko se potrošnik lahko jasno seznani z nepoštenostjo pogodbenih pogojev. Banka sicer lahko dokaže, da je potrošnik za to vedel že prej, a mora to dokazati s konkretnimi dejstvi, so danes sporočili iz sodišča.

"Pri vprašanju začetka teka zastaralnega roka je treba upoštevati, da je mogoče, da potrošniki ne vedo, da je pogoj v pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom, nepošten, ali da ne razumejo obsega svojih pravic. Zastaralni rok je lahko združljiv z načelom učinkovitosti le, če je imel potrošnik možnost, da se seznani s svojimi pravicami, preden je ta rok začel teči ali je potekel. S sodno odločbo o ničnosti kreditne pogodbe, ki je pravnomočna in naslovljena nanj, se nedvomno lahko seznani z nepoštenostjo pogodbenega pogoja," so pojasnili.