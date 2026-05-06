Gospodarstvo

Krediti v švicarskih frankih: pomembna odločitev o začetku zastaralnega roka

Ljubljana, 06. 05. 2026 11.55 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA
Švicarski franki

Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v sporih glede kreditov v švicarskih frankih, odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami.

Senat vrhovnih sodnikov se je pri svoji odločitvi oprl na sodbo Sodišča EU v zadevi Banco Santander in odločil, da zastaralni rok za kondikcijski zahtevek začne teči najpozneje takrat, ko je (pravnomočno) ugotovljena ničnost pogodbe oz. ko se potrošnik lahko jasno seznani z nepoštenostjo pogodbenih pogojev. Banka sicer lahko dokaže, da je potrošnik za to vedel že prej, a mora to dokazati s konkretnimi dejstvi, so danes sporočili iz sodišča.

"Pri vprašanju začetka teka zastaralnega roka je treba upoštevati, da je mogoče, da potrošniki ne vedo, da je pogoj v pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom, nepošten, ali da ne razumejo obsega svojih pravic. Zastaralni rok je lahko združljiv z načelom učinkovitosti le, če je imel potrošnik možnost, da se seznani s svojimi pravicami, preden je ta rok začel teči ali je potekel. S sodno odločbo o ničnosti kreditne pogodbe, ki je pravnomočna in naslovljena nanj, se nedvomno lahko seznani z nepoštenostjo pogodbenega pogoja," so pojasnili.

Sodišče je odločalo o primeru kreditojemalca, ki je leta 2005 sklenil stanovanjski kredit v švicarskih frankih. Zaradi neplačevanja obveznosti je banka leta 2019 od pogodbe odstopila, tožnik pa je leta 2021 vložil tožbo, s katero je zahteval ugotovitev ničnosti pogodbe, izbris hipotek ter vračilo že plačanih zneskov. Z obema zahtevkoma je uspel kljub toženkinemu ugovoru zastaranja. Sodišči prve in druge stopnje sta šteli, da zastaranje pred koncem pogodbenega razmerja ne more teči.

Vrhovno sodišče je v tej zadevi zavrnilo revizijo banke, saj ta ni uspela dokazati, da je tožnik že prej vedel oz. bi lahko vedel za nepoštenost spornega pogodbenega določila, in potrdilo odločitvi nižjih sodišč, ki sta ugotovili ničnost kreditne pogodbe ter odredili vračilo preplačanih zneskov kreditojemalcu.

Ključno pravno vprašanje je torej bilo, ali zastaralni rok lahko začne teči že med trajanjem kreditnega razmerja ali pozneje. Vrhovno sodišče je poudarilo, da zastaranje potrošniku ne sme onemogočiti učinkovitega uveljavljanja pravic in da mora potrošnik imeti realno možnost, da se seznani s tem, da je bila pogodba nepoštena, ter z njenimi posledicami, so še zapisali.

galeon
06. 05. 2026 13.29
PREHUDA.
ho?emVšolo
06. 05. 2026 13.28
Kaj pa razlaščenci NKBM?!?!
galeon
06. 05. 2026 13.27
A je beseda ŠPEKULANTI prehuda za ego tukaj.
galeon
06. 05. 2026 13.19
Špekulanti so dobro vedeli v kaj se spuščajo. Ko pa so ugotovil, da so nesposobni, pa jokajo in krivijo druge.
Oliguma
06. 05. 2026 13.16
Če si vzel 50.000 kredita..sw ti ne splača tožit..na koncu daš toliko za tožbe..in odvetnike kolikor si bil nategnjen.
tech
06. 05. 2026 13.13
Kaj ni podpis pogodbe dovolj velik dokaz, da je potrošnik vedel za vse pogodbene pogoje. Saj ni šel kupit kruh. Pri taki dolgoročni pogodbi, si vsaka poslovno sposobna oseba vzeme čas in podrobno prebere pogodbo in vzame čas pred podpisom.
galeon
06. 05. 2026 13.12
Špekulanti so dobro vedeli v kaj se spuščajo. Zdaj pa jokajo, ko so ugotovil, da so nesposobni.
Rafael Kramar
06. 05. 2026 13.12
Al bi vas nabil jaz nekam, špekulante...!?
galeon
06. 05. 2026 13.04
Pogodbeni pogoji so bil znani vsem pred podpisom. Razen če so kreditojemalci nepismeni in ne znajo brat kar podpisujejo. Če pa so kreditojemalci špekuliral, kar so, so si pa sami krivi.
WHITE BOY
06. 05. 2026 13.01
hehe kok ene foušije...folk je pač plačal odbvetnike ter si bo urediol vračilo denarja..ostali pa jokate tukaj ker jedva plačate svoj obrok za avto...hlosarji kdo vam je kriv .... moj fotr je dobil vse nazaj z obrestmi vendar je bilo treba 10+ dati za odvetnika...... vse ostalo je fovšarija.....fovšarija nesposobnega folka.....
nelevnedesen
06. 05. 2026 13.33
Mi nesposobni ne potrebujemo kreditov, ker imamo dovolj na računu
Kritikizstajerske
06. 05. 2026 12.59
Vsi ki so vzeli v svicarjih so vzeli ker je bil obcutno manjsi obrok in se nam ostalim smejali!!!!!!
Kritikizstajerske
06. 05. 2026 12.57
Daj nehajte mi ki smo pa vzeli v eurih pa nismo bili prikrajšani??? Vsi ki so vzeli v svicarjih so banke prosili ce lahko vzamejo...nobeden nobenega ji zvlekel v banko in mu ukazal naj podpise pogodbo...
yatttt
06. 05. 2026 12.52
Kakšno "nepoštenost pogodbenih pogojev"?
Beopen
06. 05. 2026 12.40
Vsi, ki ste predvsem v letih 2004 do 2008 najemali kredite v švicarskih frankih, da ste reševali stanovanjski problem, TOŽITE BANKE. TOŽITE IN ŠE ENKRAT VEČ TOŽITE BANKE !!! Veliko je že primerov, kjer so dobili nazaj denar in veliko jih še bo. Le zelo redki so primeri, ki niso uspeli z ničnostjo kredita, pa še ti so izgubili bodisi zaradi napak odvetnikov ali pa ker gre za primere, ki so bili nastavljeni s strani bank. Drži tudi, da so primeri, ki so sprva izgubili na prvi stopnji, celo na drugi tretji stopnji, ampak prej ali slej je banke ustavilo Ustavno sodišče, ki je zadeve vrnilo v ponovno odločanje in so sodišča nato spremenila sodno prakso v korist potrošnikov z ugotovitvijo NIČNOSTI KREDITOV in vračila denarja kreditojemalcem. Žal drži, da sodni postopki dolgo trajajo, a to je pri nas problem zaščite kapitala, vpliva lobijev in žal tudi podkupnin. A zapomnite si, če ne drug kreditojemalce ščiti in to 100% upravičeno SEU (sodišče Evropske unije), ki omogoča, da se dolgotrajni sodni epilogi počasi, a vztrajno vsi po vrsti odvijajo v korist potrošnikov. Če Slovenija sodišča SEU ne bi upoštevala, bi bila pa kazen za Republiko Slovenijo katastrofalno velika. Zato še enkrat: VSI V TOŽBE, hkrati pa še enkrat več: ne pustite se zavajati ali dovoliti da manipulirajo z vami. Banke večkrat prikazujejo tako ali drugače stvari, tudi z zavajanji, a to zato, ker imajo vpliv kapitala, vpliv na sponzoriranje medijev in nenazadnje tudi vpliv na nekatere veje oblasti. A saj veste: dejstva so znana, dokazi na mizi, zato mimo njih tudi roka pravice ne more in ne bo šla.
Kritikizstajerske
06. 05. 2026 12.58
Kaj so oni vec od nas ki smo vzeli v euroh in plačevali deset let več??????
WHITE BOY
06. 05. 2026 13.02
ja res je z tožbo dobiš nazaj le treba je imeti denar za odvetnika
wsharky
06. 05. 2026 12.21
vsi ki so najemali kredite v šficarskih frankih so to počeli zaradi preračunljivosti
