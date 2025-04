Kripto po novem obdavčen? Ministrstvo predlaga 25-odstotni davek na dobiček

Dobički iz kripta bodo po novem obdavčeni, poročajo Finance. Kot poročajo, Ministrstvo za finance namreč predlaga 25-odstotno stopnjo za dobičke od kriptosredstev in izvedenih finančnih instrumentov, ki bo v javni obravnavi do 5. maja. To pomeni, da ko boste kripto prodali za denar ali blago, boste morali po novem plačati 25-odstotni davek. Po poročanju Financ bo davek veljal tudi, če boste kriptosredstva prenesli na drugo osebo, ne pa če boste eno kriptovaluto zamenjali za drugo. Poleg tega bo treba oddati davčni obračun, sami pa boste morali voditi tudi evidenco nakupov in prodaj. To si bodo lahko ogledali tudi inšpektorji Fursa. Izgube pa bodo nižale davčno osnovo, so še pojasnili za Finance.