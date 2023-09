Kritike ravnanja uprave: varna hrana, ne pa skrb za prehranjevalne navade

"Če je EU nekaj prepovedala, tega ni prepovedala na pamet, ampak na osnovi dolgih analiz. Če tega ne sme biti v hrani, pač ne sme biti, tudi ene molekule ne," je glede pesticidov v spornem sadju jasna Vida Čadonič Špelič. Opozarja, da je naloga Uprave za varno hrano (UVHVVR) varstvo potrošnikov, del tega pa je tudi obveščanje javnosti o vseh morebitnih odstopih od normalnosti. Da so čakali tako dolgo, je po njenem prepričanju narobe. "Da bo uprava skrbela, kaj bodo ljudje jedli, kakšne navade imajo, ni njihova skrb. Oni morajo zagotoviti varno hrano potrošnikom," pa odgovarja na pojasnila uprave, da bi lahko takšne informacije vplivale na to, da bi potrošniki vključili manj sadja in zelenjave na dnevni meni.

Zakaj Uprava za varno hrano še vedno molči in ne objavi, kje so potrošniki kupili sporno sadje? Kdo, če ne uprava za varno hrano, skrbi za varnost hrane? Zakaj je delovanje uprave, nekomuniciranje z javnostjo, sporno, so se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali s poslanko stranke NSi Vido Čadonič Špelič, ki zelo dobro pozna ustroj delovanja uprave za varno hrano, saj je bila njena dolgoletna direktorica in je med prvimi opozorila na problem spornega sadja pri nas oziroma delovanja uprave. Če bi bila še direktorica uprave, bi sama v takem primeru obvestila javnosti o spornem sadju, zatrjuje Vida Čadonič Špelič: "Naloga uprave je pravzaprav varstvo potrošnikov. In del varstva potrošnikov je obveščanje," pravi, da so upravo pred leti ustanovili prav z namenom, da bi potrošniki dobili celovito informacijo o celi verigi, proizvodnji in prodaji. "Transparentnost je bistvo delovanja uprave," dodaja. Kakšne navade imajo ljudje, ni skrb uprave Vida Znoj, ki je aktualna v. d. direktorice uprave za varno hrano, je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejala, da bi lahko takšne informacije vplivale na to, da bi potrošniki vključili na dnevni meni manj sadja in zelenjave. "Najprej bi si morala prebrati, kaj je osnovno bistvo delovanja uprave, zakaj smo jo ustanovili, in se temu primerno vesti," je ostra Čadonič Špeličeva.

Spomnila je tudi na Zakon o inšpekcijskem nadzoru, za katerega pravi, da narekuje, da morajo inšpektorji, v tem primeru torej inšpektorji za hrano, obveščati javnost o vseh eventuelnih odstopih od normalnosti. "In to je bil velik odstop od normalnosti, saj so našli strup, pesticid," opozarja, da ne ve, kaj so delali, čakali tri mesece, da so o tem molčali. "Naredili so zelo veliko napako, da ne rečem greh," je prepričana. Kot pravi, so na omenjeni novinarski konferenci še bolj "zaštrikali", namesto da bi napako popravili: "To, da bo uprava skrbela, kaj bodo ljudje jedli, kakšne navade imajo, ni njihova skrb. Oni morajo zagotoviti varno hrano potrošnikom."

EU nekaj prepove z razlogom Na upravi za varno hrano trdijo, da so za obveščanje potrošnikov odgovorni izvajalci živilskih dejavnosti, kar naj bi od njih zahtevala evropska zakonodaja. "Če bi bilo to res tako, potem uprave ne bi potrebovali. Za obveščanje so absolutno odgovorni. Ne samo za obveščanje, tudi za to, da dajejo na trg hrano, ki ni zdravju škodljiva, tisti, ki jo proizvajajo in tisti, ki jo prodajajo. Ampak nadzorni organ, ki je ustanovljen z namenom varstva potrošnikov, je dolžan oceniti tveganje za zdravje ljudi. Del ocene tveganja so ukrepi za odpravo nepravilnosti, eden izmed njih pa je tudi hitro, sprotno in pravilno obveščanje javnosti," jim odgovarja gostja oddaje.

icon-expand Slive FOTO: AP

Na upravi so sicer zatrdili, da prepovedani inskticid v tako majhnih količinah sploh ne more ogroziti zdravja ljudi. Čadonič Špeličeva odgovarja, da jo je to "resnično razžalostilo". "Če je to res tako, potem bodo morali na EU nasloviti pismo, naj prekliče to prepoved. Če je EU nekaj prepovedala, tega ni prepovedala na pamet, ampak na osnovi dolgih analiz. Če tega ne sme biti v hrani, pač ne sme biti, tudi ene molekule ne," je jasna. Še bolj zaskrbljujoče pa je po njenem mnenju to, da so na upravi dejali, da lahko zdravju škoduje dolgotrajno uživanje pesticida. "Kaj pa je to drugega kot vsako jutro namazati kruh z marmelado, ki je bila morda narejena iz teh sliv, in to zjutraj jedo otroci, preden gredo v šolo," se sprašuje. Kapital pred javnim zdravjem Odgovor uprave na novinarsko vprašanje, da je "poslovna skrivnost", kje so bile distribuirane sporne slive, vidi kot "postavljanje kapitala pred javno zdravje". Prepričana je, da bi se morali tisti, ki tako mislijo, potrošnikom najprej opravičiti, potem pa odstopiti.