Kriza cen, ne hrane: špekulanti in 'veliki igralci' krivi za nevzdržne podražitve

Soočamo se s cenovno krizo, ne s pomanjkanjem hrane, opozarjajo v organizaciji. Cene hrane rastejo po vsem svetu skupaj s stroški energije in deloma tudi zaradi njih. Ti dvigi cen najbolj prizadenejo revne in ranljive. A hrane pravzaprav (še) ne manjka. Nekatere države, kot sta Kitajska ali Indija, imajo varnost preskrbe s hrano za strategijo, posledično imajo velike zaloge hrane – in to bi jim moralo biti dovoljeno, kljub nenehnim razpravam v Svetovni trgovinski organizaciji o tem, kako zaloge hrane in prepovedi izvoza uničujejo trgovino.

Toda splošni učinek naših vse bolj industrializiranih prehranskih sistemov je specializacija, prekomerna proizvodnja in ogromno odpadkov. Približno 60 odstotkov pšenice, pridelane v Evropi, gre za živalsko krmo, medtem ko se 40 odstotkov koruze, pridelane v ZDA, predela v gorivo za avtomobile. Države, kot so Vietnam, Peru, Slonokoščena obala in Kenija, namenjajo ogromno virov za pridelavo in izvoz kmetijskih proizvodov, ki niso bistveni, kot so kava, šparglji, kakav in rože. Medtem se nešteto hektarjev po vsem svetu uporablja za pridelavo pridelkov za predelano nezdravo hrano, ki je popolnoma brez hranil. Produkcije nam torej v svetovnem merilu ne manjka. Imamo pa visoke cene ter težave z delovno silo in distribucijo, svarijo v poročilu, kjer tudi menijo, da so lobistične skupine instrumentalizirale krizo, da bi poskušale zavrniti reforme kmetijske politike in podnebne cilje.

Prav tako organizacija svari, da se politični voditelji motijo, ko za dogajanje s cenami hrane krivijo Rusijo: "Res je, da Rusija blokira izvoz žita, oljnic in gnojil iz Ukrajine, pa tudi s svojih obal. Toda pšenico in sončnično olje iz Rusije in Ukrajine je mogoče nadomestiti z drugimi viri in drugimi vrstami žit in olj. Globlji problem je, da so nekatere države – kot so Egipt, Senegal ali Libanon – pri uvozu močno odvisne od teh dveh držav. Oni so tisti, ki morajo dolgoročno najti alternativne rešitve, po možnosti s podporo lastnim malim kmetom pri izgradnji raznolikih lokalnih kmetijskih sistemov in s krepitvijo regionalnih trgov."