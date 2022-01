Krka lani z milijardo in pol evrov prodaje zabeležila nov rekord

Če kdo misli, da je epidemija za našo prodajo dobra, ni, razlaga Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor Krke. Manj je namreč prehladov oziroma različnih obolenj, težje je priti do zdravnika in posledično seveda zdravil, omejeno je tudi trženje. A vseeno je Krka, ki zaposluje več kot 11.500 ljudi, od tega dobro polovico v Sloveniji, lani ustvarila največ prihodkov do zdaj. "Prodajo smo povečali za dva odstotka glede na leto poprej, in sicer je znašala eno milijardo in 566 milijonov evrov. In to je seveda največja prodaja v zgodovini Krke," pojasnjuje Colarič.

In več kot ustvarimo, več tudi vložimo, napoveduje Colarič. "Mi bomo še naprej za razvoj in raziskave namenjali do deset odstotkov prihodkov od prodaje." Kar se pozna tudi na dobičku, saj se je ta povečal za pet odstotkov na skoraj 305 milijonov. In dobre rezultate so očitno prepoznali tudi sicer precej zvesti Krkini vlagatelji. "Naša delnica je v lanskem letu zrasla za 29 odstotkov in naša tržna kapitalizacija je že skoraj na nivoju štirih milijard evrov," zaključuje Colarič. Nad katerimi že 40 let bedi tudi Colarič, ki zagotavlja, da v Krki ostaja vse do konca mandata, torej še šest let.