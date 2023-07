Krka v prvem polletju zvišala prihodke na 920 milijonov evrov

Sledila je regija Srednja Evropa, v kateri so prodali za 212,9 milijona evrov izdelkov. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posamičnem trgu, so prodali za 93,1 milijona evrov izdelkov ali pet odstotkov več. Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 181,4 milijona evrov. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in Krkinem tretjem največjem posamičnem trgu, so prodali za 49,2 milijona evrov ali štiri odstotke več.

Po prodaji največja regija je bila Vzhodna Evropa, v kateri so v polletju prodali za 300,5 milijona evrov izdelkov. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 179,8 milijona evrov izdelkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. V Ukrajini so prodali za 38,6 milijona evrov izdelkov ali 16 odstotkov manj.

Podatke o lanskem poslovanju in oceni letošnjega poslovanja je na skupščini predstavil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič . "Rasli smo v vseh prodajnih regijah in v vseh skupinah izdelkov in storitev. Ocenjena rast prodaje v višini sedem odstotkov je dobra in presega Krkin strateški cilj," je dejal.

Na domačem trgu so prodali za 56,6 milijona evrov. Po zadnjih razpoložljivih podatkih so s 7,3-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil, so zapisali v Krki. V skupini Krka, kjer je bilo konec junija zaposlenih 11.653 delavcev, so v prvem polletju za vlaganja in naložbe namenili 45,6 milijona evrov. Od tega je bilo za 36,5 milijona evrov vlaganj in naložb v obvladujoči družbi.

Po njihovi oceni bo letos prodaja izdelkov in storitev skupine predvidoma dosegla 1,755 milijarde evrov. Načrtujejo čisti dobiček v vrednosti okoli 300 milijonov evrov in povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dva odstotka. Načrtovane naložbe v vrednosti 130 milijonov evrov bodo namenili predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v letošnjem prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 19. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje, so napovedali v Krki.