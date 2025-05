Krka z več kot polmilijardnimi prihodki in najboljšim četrtletjem doslej

Novomeška farmacevtska skupina Krka je v prvem letošnjem četrtletju prihodke od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za sedem odstotkov na 522,1 milijona evrov. Čisti dobiček je bil s 152,5 milijona evrov višji za 54 odstotkov. Oba rezultata sta po navedbah skupine najboljša četrtletna doslej. Višji dobiček je zabeležila tudi skupina Telekom Slovenije, ki je v prvem četrtletju ustvarila 171,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se okrepili predvsem na račun rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT-blaga in storitev. Čisti dobiček skupine je bil s 14,3 milijona evrov višji za 18 odstotkov.

Krka

Prodajo so povečali v petih od šestih regij, v katerih poslujejo, na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev, so v Krki zapisali v sporočilu za javnost, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze. K visoki rasti dobička je po njihovih navedbah precej prispeval neto finančni izid, na katerega je imelo največji vpliv gibanje vrednosti rublja. "Krka še naprej ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja, ki zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in uresničevanje dolgoročne dividendne politike," so poudarili. Dobiček skupine iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), se je v prvem četrtletju v medletni primerjavi povečal za pet odstotkov na 145,9 milijona evrov, njegov delež v prihodkih od prodaje pa je bil 27,9-odstoten. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 122,7 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot leto prej, njegov delež v prihodkih od prodaje pa je bil 23,5-odstoten. V srednji Evropi so prodali za 124,4 milijona evrov izdelkov. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posameznem trgu, se je prodaja povečala za 14 odstotkov na 64 milijonov evrov. Tretja po vrednosti prodaje je bila zahodna Evropa s 96,1 milijona evrov. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in Krkinem četrtem največjem posameznem trgu, so prodali za 24,3 milijona evrov izdelkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Največjo rast so dosegli na Nizozemskem, kjer so prodajo povečali za 78 odstotkov. V jugovzhodni Evropi so prodali za 75 milijonov evrov izdelkov. Prodajo so povečali na vseh trgih te regije. Na domačem trgu je vrednost prodaje izdelkov in storitev dosegla 32,2 milijona evrov. Po najnovejših podatkih so s 7,6-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil, so izpostavili. K prodaji v regiji čezmorska tržišča, ki je znašala 17,1 milijona evrov, je največ pripomogla prodaja na Daljnem vzhodu in v Afriki. V prvem četrtletju je Krka ponudbo povečala s štirimi novimi zdravili na recept. V tem obdobju so zaključili več kot 200 registracijskih postopkov in prejeli regulatorne potrditve za več kot 4900 variacij. Za naložbe so v prvem četrtletju namenili 21,1 milijona evrov, od tega 15,3 milijona evrov v obvladujoči družbi. V skupini je bilo konec marca 2025 12.925 zaposlenih, od tega v tujini 5331 oziroma 41 odstotkov vseh. Skupaj z agencijskimi delavci je Krka zaposlovala 12.967 delavcev oziroma 110 več kot konec lanskega leta.

Kakšne bodo dividende?

Za celotno letošnje leto v Krki načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini dobrih dve milijardi evrov in čisti dobiček v višini 365 milijonov evrov. Naložbe bodo namenjene predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, zanje pa bodo namenili 150 milijonov evrov, od tega 30 milijonov za naložbe prek skupnih podjetij. S poročilom o poslovanju se je na sredini seji seznanil Krkin nadzorni svet. Z upravo bosta delničarjem predlagala, da družba letos izplača 8,25 evra bruto dividende, kar bi bilo deset odstotkov več kot lani. Na skupščini, ki bo 10. julija, bodo delničarji med drugim odločali tudi o predlogu, da se člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev za pet let znova imenuje Jožeta Mermala in Julijano Kristl, na novo pa še Sanjo Savič in Boštjana Furlana, je Krka objavila na spletnih straneh borze. Poleg Mermala in Kristl mandat člana nadzornega sveta avgusta letos poteče še Mateju Lahovniku in Borisu Žnidariču.

Skupina Telekom Slovenije v prvem četrtletju s skoraj petino višjim dobičkom

Skupina je imela ob koncu marca letos 1.979.861 mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar je štiri odstotke več kot leto dni pred tem. Skupaj je imela 317.447 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih in TV priključkov, kar v medletni primerjavi prav tako kaže na štiriodstotno rast, je razvidno iz današnje objave nerevidiranega poslovnega poročila na spletni strani Ljubljanske borze. "Telekom Slovenije je presegel pomemben mejnik - zaupa mu več kot milijon uporabnikov mobilnih storitev," so zapisali v družbi. Stalna rast števila uporabnikov po njihovih besedah potrjuje, da na potrebe uporabnikov, tako zasebnih kot poslovnih, odgovarjajo z "jasno usmerjenimi prodajno-razvojnimi aktivnostmi in vrhunskimi storitvami v zmogljivem omrežju".

Telekom Slovenije