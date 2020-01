Sporne dokumente o Krki razkrili nezadovoljni zaposleni?

Ravno tako kot podkupovanje, če ne še bolj, je sporno dejstvo, da so imeli dostop do baze podatkov državne zdravstvene zavarovalnice. Tako so ne le vedeli, koliko njihovih izdelkov posamezni zdravniki predpisujejo, ampak tudi, na katere zdravnike in farmacevte se jim splača pritisniti.

Kot smo že poročali, so novinarji pridobili več kot 2000 notranjih dokumentov, večinoma excelovih tabel in pogodb, iz katerih je razvidno, da je več sto zdravnikov prejemalo podkupnine od slovenske farmacevtske družbe. Pridobili so tudi izpovedi zaposlenih, ki potrjujejo, da je sporna praksa zares obstajala. Vsota, ki so jo posamezni zdravniki prejemali, pa so sorazmerne s številom predpisanih zavojev zdravil.

Novinarji romunskega časnika Libertatea danes razkrivajo nove dokumente o tem, kako je tamkajšnja podružnica Krke podkupovala zdravnike in farmacevte. Če so se včeraj osredotočili na "spodbude" za predpisovanje zdravila gingko biloba (bilobil) , danes objavljajo tudi dokaze o tem, kako so zdravnike podkupovali, da bi predpisali točno določena zdravila za srce. Vse skupaj se je dogajalo več kot desetletje.

Zdravniki naj bi bili plačani glede na to, koliko receptov za Krkina zdravila so izdali.

Nezadovoljni zaposleni, obveščeni novinarji

Dokumenti so v javnost pricurljali zaradi nezadovoljstva zaposlenih. "Slovencem poslušno vodstvo nas je izrabljalo, da smo počeli svari, ki so nezakonite ali na robu zakonitega, zdaj pa so nas začeli še nadlegovati," jim je povedal neimenovan sogovornik. Jabolko spora je odločitev podjetja, da prek GPS nadzoruje njihove obiske pri zdravnikih in farmacevtih ter tako preverja, ali dosegajo zastavljeno dnevno normo.

Bolj kot to pa je za nas zanimiv zaključek, ki ga iz izjave lahko potegnemo, in sicer, da so v matični družbi za početje romunske podružnice očitno vedeli. Drug sogovornik je o tem spregovoril še bolj neposredno, češ da so Slovenci vedeli za podkupovalne sheme in konec koncev od njih imeli tudi največ dobička.

Spomnimo, včerajšnji izjavi so iz Krke sporočili, da gre za posamično delovanje romunske podružnice in da bodo v primeru ugotovljenih nepravilnosti odločno ukrepali. Za pojasnila smo jih prosili tudi danes, odgovor še čakamo.

Najprej neposredna plačila, nato sponzorske pogodbe, plačila potovanj ...

V različnih obdobjih so uporabljali različne metode podkupovanja, pravi preiskovalna novinarka Alexandra Nistoroiu. "V poznih 90. letih in na začetku leta 2000 so prodajni zastopniki od podjetja dobili denar na tekoči račun v obliki bonusa, ki so ga enostavno razdelili med zdravnike, kasneje pa so podpisovali sponzorske pogodbe, v katerih je pisalo, da podjetje sponzorira medicinsko aktivnost zdravnika." Ko so sponzorske pogodbe postale prepovedane, so jim začeli plačevati kongrese in konference, danes pa organizirajo okrogle mize, kamor jih povabijo kot govorce in jim plačajo storitev. Koliko je ta dejansko vredna in ali ni bil denar nemara izplačan zaradi dogovorjenega predpisovanja zdravil, ostaja med njimi.

A pravega zaupanja ni bilo, zdravniki so poskušali prikazovati lažne podatke, da bi od različnih farmacevtskih družb prejeli podkupnino za isto oziroma primerljivo učinkovino. Tako so v podjetju začeli bolj nadzirati tudi zdravnike, ki so jih razvrščali v tri skupine: prijatelji oziroma tisti, ki predpisujejo veliko njihovih zdravil, nove zvezde oziroma zdravniki, ki so jim pravkar začeli plačevati, in dosjeji x, kamor so vključeni tisti, o katerih se morajo še pozanimati,

Kako so potekala plačila, so sicer razkrili že v včerajšnjem članku, ki ga povzemamo tukaj.

Vse skupaj se je zagotovo dogajalo več kot deset let, ni pa znano, kdaj se je sporna praksa začela.