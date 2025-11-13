Svetli način
Krkin čisti dobiček 15 odstotkov višji, napovedi pozitivne

Novo mesto, 13. 11. 2025 08.46

STA , D. S.
Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 15 odstotkov na 323,7 milijona evrov, so sporočili iz Krke. Za celotno leto napovedujejo višje številke od načrtovanih, za leto 2026 pa nadaljnjo rast.

Kot so v novomeškem farmacevtu objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, je prodaja na trgih zunaj Slovenije v devetmesečju znašala 1,4 milijarde evrov in je predstavljala 94 odstotkov prodaje skupine. Količinsko so prodali pet odstotkov več izdelkov in storitev kot v enakem lanskem obdobju. Prodajo so povečali v vseh prodajnih regijah in na večini trgov, razen v regiji Čezmorska tržišča.

Na domačem trgu so prodali za 98,8 milijona izdelkov in storitev. K prodaji so v Sloveniji največ prispevali promovirani izdelki iz ključnih terapevtskih skupin: zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, lajšanje bolečine, zdravljenje bolezni osrednjega živčevja in bolezni prebavil ter vitaminsko-mineralni izdelki.

Med januarjem in koncem septembra so na ravni skupine vknjižili 367,2 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je 10 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je medtem medletno poskočil za devet odstotkov na 436,7 milijona evrov. Dobiček skupine Krka pred davkom je znašal 395,5 milijona evrov in je bil od lanskega v tem času višji za 17 odstotkov.

Ponudbo so v tem času dopolnili s 17 novimi izdelki - 13 zdravili na recept, dvema izdelkoma brez recepta in dvema veterinarskima izdelkoma. "Končali smo več kot 790 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke ter prejeli regulativne potrditve za več kot 16.000 variacij, da bi tako lahko zagotavljali čim bolj nemoteno oskrbo trgov," so zapisali.

Krka
Krka FOTO: Bobo

V skupini Krka so za naložbe v prvih devetih mesecih 2025 namenili 66,7 milijona evrov, od tega 48 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Konec septembra 2025 so imeli na ravni skupine 13.107 redno zaposlenih, kar je dva odstotka več kot konec leta 2024. Skupaj z zaposlenimi prek agencij jih je bilo 13.139.

Optimistični so tudi za naprej, saj naj bi tako prihodki kot dobiček presegli načrte. V celotnem letošnjem letu pričakujejo nekaj čez dve milijardi evrov prihodkov oz. šestodstotno medletno rast in 383 milijonov evrov čistega dobička oz. osemodstotno medletno rast. S tem bi bil dobiček za 18 milijonov evrov višji od načrtovanega.

V letu 2026 pričakujejo 2,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje (šest odstotkov več od ocenjene za letos) in 405 milijonov evrov čistega dobička (prav tako šest odstotkov več od ocenjenega za leto 2025).

Poslovno poročilo vključuje tudi poslovanje matične družbe Krka. Ta je v prvih devetih mesecih letos zabeležila 318 milijonov evrov čistega dobička, s čimer je bil medletno višji za 19 odstotkov, in 1,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je z dosežki zadovoljen.

V sredo so nadzornemu svetu predstavili tudi posodobljeno strategijo razvoja skupine za obdobje 2026-2030. Glavni poudarki so zagotavljanje nemotenega dostopa do zdravil in s tem do nadaljnje rasti prodaje na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah zdravil, predvsem za zdravljenje kroničnih bolezni. "V strategiji sledimo trajnostnim vidikom in ciljem poslovanja, saj želimo ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolij, v katerih poslujemo," so poudarili.

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. septembra znašal 214 evrov, kar je 54 odstotkov več kot konec leta 2024, v podjetju pa so v obravnavanem obdobju v okviru programa odkupa delnic odkupili za 39,9 milijona evrov lastnih delnic.

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
13. 11. 2025 10.02
+1
Logicno…edina SLO firma ki se ne uklanja EU bitokratom in lepo posluje z Rusijo!
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
13. 11. 2025 09.45
+2
Ko se prodali Lek Švicarjem so managerji vpili da Lek sam na trgu ne bo preživel in da bo Krka propadla.Zgodilo se je ravno obratno.Leka več ni kot subjekt,Krka pa prosperira.
ODGOVORI
2 0
EU Dig. Cenzura
13. 11. 2025 09.45
-1
Tako dej mo tablete jest in se zastrupljat. KO bi vedli kaj delajo tablete. Tablete samo potlačijo simptome in delajo bolane ljudi...
ODGOVORI
0 1
Mclaren
13. 11. 2025 10.01
Ne bluzi, če pojma nimaš.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
13. 11. 2025 09.41
-1
Če imate delnice Krke jih prodajte čim prej. Nora Von der Lajna namerava ukrasti 200 milijard zamrznjenega ruskega denarja in ga poslati Zelenkotu v Ukraino. Logično, da se bodo Rusi maščevali in zaplenili vso zahodno premoženje za povrnitev škode torej tudi Krkino tovarno v Moskvi. Vrednost delnic Krke bo takoj padla na polovico.
ODGOVORI
1 2
extradeluxe
13. 11. 2025 09.43
+2
bomo pa potem za pol kupli
ODGOVORI
2 0
mackon08
13. 11. 2025 09.40
+0
To je normalen dobiček za tovarno, lopovske dobičke pa imajo preprodajalci. V Londonu ista zdravila kot pri nas so 50% cenejša kot v Sloveniji.
ODGOVORI
1 1
Finfer
13. 11. 2025 09.30
+2
Lahko imajo dobiček ko futrajo stare obnemogle ljudi z ničvrednimi dragimi zdravili ki sploh ne koristijo nobenemu pa še pokvarjeni pritlehni zdravniki predpisujejo takim starim ljudem po 10 do 12 škatlic raznih zdravil ki se valjajo po lekarnah leta in leta z pretečenim datumom trajanja !!
ODGOVORI
4 2
JanezNovak13
13. 11. 2025 09.21
+6
Nič čudnega. Samo v lekarno stopim in je račun že 10 EUR. Kot pri odvetniku (samo, da je tam 100 EUR za vstop). Za vsako malenkost 10 EUR. Če pa pogledate cene, ki jih ZZZS plačuje vas pa kap - nekaj deset % običajnih maloprodajnih cen.
ODGOVORI
6 0
Minifa
13. 11. 2025 09.13
+0
Vse je v RUSKIH rokah Putin zamahne z mezincem in propad KRKE je tu..)) Zato ni dobro, da Tanja Fajon pleše po Ukrajini ker je to za Slovenijo pardon KRKO potop..
ODGOVORI
3 3
Bolfenk2
13. 11. 2025 09.43
-1
Nora Fajonka pleše po Ukraini, nori Golob pa režimu v Kijev kupuje rakete. Katastrofa za slovensko gospodarstvo.
ODGOVORI
0 1
Julijann
13. 11. 2025 09.11
+2
Potem bodo ti izplačali sigurno večjo božičnico od uzakonjene.
ODGOVORI
2 0
boslo
13. 11. 2025 09.17
+6
Ti že nekaj časa izplačujejo takšno božičnico, tud pri regresu ne šparajo
ODGOVORI
6 0
anabanana
13. 11. 2025 09.07
+2
Od kod le dobiček, ni čudno da že vsak drugi bi naj imel sladkorno, pritisk, itd, samo da se pišejo recepti
ODGOVORI
3 1
