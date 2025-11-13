Krkin čisti dobiček 15 odstotkov višji, napovedi pozitivne

Kot so v novomeškem farmacevtu objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, je prodaja na trgih zunaj Slovenije v devetmesečju znašala 1,4 milijarde evrov in je predstavljala 94 odstotkov prodaje skupine. Količinsko so prodali pet odstotkov več izdelkov in storitev kot v enakem lanskem obdobju. Prodajo so povečali v vseh prodajnih regijah in na večini trgov, razen v regiji Čezmorska tržišča.

Na domačem trgu so prodali za 98,8 milijona izdelkov in storitev. K prodaji so v Sloveniji največ prispevali promovirani izdelki iz ključnih terapevtskih skupin: zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, lajšanje bolečine, zdravljenje bolezni osrednjega živčevja in bolezni prebavil ter vitaminsko-mineralni izdelki.

Med januarjem in koncem septembra so na ravni skupine vknjižili 367,2 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je 10 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je medtem medletno poskočil za devet odstotkov na 436,7 milijona evrov. Dobiček skupine Krka pred davkom je znašal 395,5 milijona evrov in je bil od lanskega v tem času višji za 17 odstotkov.

Ponudbo so v tem času dopolnili s 17 novimi izdelki - 13 zdravili na recept, dvema izdelkoma brez recepta in dvema veterinarskima izdelkoma. "Končali smo več kot 790 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke ter prejeli regulativne potrditve za več kot 16.000 variacij, da bi tako lahko zagotavljali čim bolj nemoteno oskrbo trgov," so zapisali.