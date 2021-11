Krkovič o kadrovanjih, Golobu in Snežiču: Svojevrstna katastrofa

Krkovič je govoril v svojem slogu – v zgodbo je vpletel svoje življenjske izkušnje, kariero, anekdote. Začel je s pozdravom: "Na žalost moram premnogim Slovenkam in Slovencem voščiti dobro jutro in – še huje od tega – še bolj množični skupini lahko noč. Kaj želim s tem povedati? V tem kratkem stažu – mislim, da še ni leto dni, kar sem v družbi – preprosto ne morem verjeti, da so nekatere stvari takšne, kot so, čeprav sem v življenju izkusil marsikaj, samo še umrl nisem."

Dejal je, da je razočaran, da ljudje v Sloveniji ne znajo ločiti zrnja od plev. Potem pa je opisal začetek poti v podjetju Gen-I: "Prišlo je do izrednih volitev in kot vedno po volitvah, kadar zmaguje politična opcija, ki je danes na oblasti, se me je v javnem mnenju prikazovalo v vseh mogočih kombinacijah, do najvišjih funkcij, ki jih v resnici ne potrebujem. Ampak ena od kombinacij je bila realna. Pristojna oseba me je ponudila resornemu ministru."

Dejal je, da mu je bilo sicer neprijetno, ni pa ga prizadelo, da je bil zaradi svoje preteklosti označen kot "oseba s ceste": "Se mi je pa zgodil klic, povabil me je na pogovor in mi predlagal, da bi kot prepoznavna osebnost v Gen-I-ju prevzel področje pridobivanja novih poslovnih priložnosti. O tem bom rekel samo stavek, ki se mi dnevno pojavlja pri subjektih, pri katerih pripravljam podlago za poslovni odnos. Govorijo 'Pameten je Robert in neumen nekdo drug' – oseba, katere imena danes ne bom izrekel. Kajti vloga mi je pisana na kožo."

Krkovič, ki sicer poudarja, da je bil vse življenje vojak, je dejal, da je Goloba in družbo prepoznal "kot nekaj izvrstnega, dostojnega prvega načelnika vojske te države".

So ga pa, kot rečeno, šokirale igrice v ozadju: "Te igrice, ki jih doživljam to leto dni – to je groza. Dotika se moje stroke. Jaz sem šolan za čudne stvari, ki jih večinoma ne poznate – in je prav, da jih ne – ampak tudi takšni moramo biti, sicer takrat ne bi opravil svojega dela. Igrice se gredo na način, ki sodi v pratiko, v zbirko humorja tajnih in obveščevalnih služb. In ena teh igric, ki pa je igračkanje z resnimi stvarmi, sodi v morda prvi teden mojega službovanja v Gen-I-ju."

Njene korenine segajo še nekoliko globlje, v čas, ko se je Krkovič znašel v zaporu: "Bil sem tudi zaprt na Dobu, skupaj s sedanjim predsednikom vlade, in spoznal sem mnogo ljudi. Tako rekoč sva bila skupaj v isti celici z Rokom Snežičem, ki se je po tistem, ko sem bil jaz označen za človeka s ceste in torej nihče v tej Sloveniji na svojem področju, po poročanju časopisov izkazoval za svetovalca predsednika vlade za področje davčne politike. Moja družba, čeprav so ti ljudje pripadniki vlade, se je nad to zadevo zgražala. Nisem ekonomski ali finančni strokovnjak, ampak bil sem poučen, da je davčna politika del državne finančne politike, in torej si lahko predstavljate, komu vse vzbuja nelagodje, če bere, da je on nekaj, kar ne more biti po naravi sistema."

"Pa pustimo, če mu nekdo dovoljuje, pa naj bo tako, samo takšne zgodbe se običajno ne končajo dobro. In ta se ne bo dobro končala," je navrgel svoje mnenje Krkovič.

Ob Snežiča je trčil zaradi nove službe v Gen-I-ju: "Moj način razmišljanja je vojaški. Začel sem razmišljati, kako bom dosegel rezultate, ki jih od mene pričakujejo. Seveda sem se spomnil vseh možnih ljudi, ki bi mi pri tem lahko pomagali. In tako sva v tistem tednu prišla na zvezo s Snežičem, ki se je kmalu po prihodu iz zapora izpostavil tudi s tem, da je povedal, da je tam jedel najboljše zrezke, ki sem mu jih jaz 'pekel na šverc'. Povprašal sem ga torej, ali bi se dalo vzpostaviti določene povezave, kajti moje pooblastilo ni le znotraj slovenskih meja, ampak na področju celotne nekdanje Jugoslavije in morda širše."

In tukaj je kratko bistvo Krkovičeve zgodbe: "Pa pravi – a ti si na Genu? Pa saj tam je predsednik uprave Robert Golob. Sem rekel – seveda. In pravi – pa saj njega bomo umaknili. Umaknili? Zakaj pa? Je bilo malo tišine in pravi – a sva na redni liniji? Se bomo dobili na kosilu z Borutom Dolancem, ki je sekretar stranke SDS, pa se bomo tam pogovorili."

Tukaj je Krkovič sklenil svojo zgodbo: "Toliko za danes. Zgodba kaže na svojevrstno katastrofo."

Dolanec se v energetski zgodbi sicer ni znašel prvič. Nedavno razrešeni predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana Andrej Ribič je pred dnevi predstavil politične in druge pritiske nanj pred razrešitvijo. Poudaril je, da je ravnal gospodarno in je žrtev političnih kadrovanj. Zatrdil je, da se je njegova razrešitev dlje časa napovedovala, prav tako je bil 18. oktobra povabljen v DZ k stranki SDS, kjer mu je bil ponujen dogovor. Vse skupaj je povezal tudi z izjavo NSi-jevega resornega ministra Jerneja Vrtovca, da se bodo morali stari direktorji posloviti.