Krška nuklearka po 35 dneh znova vključena v elektroenergetski sistem

Med rednim remontom so v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) s strokovnim delom vseh sodelujočih v načrtovanem obsegu kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so otežile dobavo blaga in storitev, opravili več kot 40.000 aktivnosti, so zapisali.

V sredici reaktorja so 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi in tako zagotovili vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022. Opravili so načrtovana vzdrževalna dela, preverili celovitost materialov opreme in struktur ter izvedli več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila ustreznost delovanja komponent in sistemov.

Med 13 večjimi izvedenimi tehnološkimi posodobitvami je glavnina del projektov tretje faze programa nadgradnje varnosti, so še pojasnili. Preizkušeni in na obstoječe sisteme elektrarne so bili med drugim priključeni nov neodvisni sistem za hlajenje sredice in zadrževalnega hrama, alternativni sistemi za varnostno vbrizgavanje, alternativni sistem za polnjenje uparjalnikov in električno napajanje nove, posebej utrjene varnostne zgradbe.

Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, delo pa so spremljale tudi pooblaščene organizacije. Zaščitni in omejitveni ukrepi, povezani z epidemijo, so po navedbah Neka delovnim procesom dodali novo zahtevnost. Čeprav je bilo dnevno v elektrarni hkrati več kot 1500 delavcev, so zadovoljni, da jim je uspelo v celoti končati načrtovana obsežna in zahtevna dela ter zagotoviti varno delovno okolje.