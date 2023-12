Krška nuklearka zaradi izrednega remonta ob desetino letne proizvodnje

V začetku oktobra je prišlo do puščanja cevovoda priključnega sistema, zaradi česar so elektrarno preventivno ustavili. Po popravilu je bila znova v omrežju 17. novembra. Zaradi tega izrednega remonta so načrtovano proizvodnjo v letošnjem letu ocenili na 5,33 TWh, kar je bilo 11 odstotkov manj od prvotnega načrta.

Kot je danes na novinarski konferenci v Krškem ocenil predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer, so izredni remont, katerega neposredni stroški so znašali 13,8 milijona evrov, izvedli kakovostno in v "izjemno kratkem času". Pri tem se je kot dobro pokazalo ohranjanje in nadgrajevanje stalne povezave z izvirnim dobaviteljem opreme, to je družbo Westinghouse.

Odziv njihovih ekip je bil po njegovih besedah takojšen in izjemen v vseh fazah priprave in izvedbe sanacije. Neprecenljiva je bila tudi dobra povezanost z domačimi strokovnjaki in lokalnimi podjetji. Med izrednim remontom sta se vnovič potrdili visoka strokovnost in zavzetost zaposlenih. Na visoki ravni pa je bila tudi podpora vseh zunanjih deležnikov, je dodal.