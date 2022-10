Kumer miri: Najprej varčevanje, zapiranje smučišč v najhujšem scenariju

Gre za skrajni primer, do katerega je še daleč, je v nedeljo miril infrastrukturni minister Bojan Kumer. Je pa vseeno strah pred najhujšim scenarijem in moteno oskrbo z energijo to zimo še vedno prisoten. Sprva bi sicer krizo poskušali prebroditi z varčevalnimi ukrepi, kot je zapovedana nižja temperatura ogrevanja, sedaj je to že priporočeno. Varčevali bi tudi tako, da javnih površin ponoči ne bi osvetljevali, seveda le tam, kjer to ne bi ogrožalo varnosti. "Potencial Slovenije pri varčevanju je velik. Vsaj nekje med 10 in 15 odstotki. To bi že lahko bilo dovolj, da so lahko vsi sektorji, celotno gospodarstvo in vsi odjemalci zaščiteni in da lahko vse normalno deluje," zagotavlja minister.

A če tudi to ne bi bilo dovolj, bi bili na vrsti deli industrije, tisti z največjo porabo. "To so recimo Talum Kidričevo in jeklarne, železarne. V Rušah imamo velikega odjemalca, tudi v Štorah, na Ravnah na Koroškem pa so zaključeni distribucijski sistemi," razlaga Kumer. Prioritete so namreč jasne. Pozimi ljudje ne smejo ostati na mrzlem, a obenem mora nemoteno delovati tudi živilska industrija. "Socialni zavodi, bolnišnice, zdravstveni domovi, ogrevanje za odjemalce, celoten gospodinjski sektor. Za to ni nobene skrbi in nobene analize, noben scenarij ne kaže, da bi tu bilo kakršno koli tveganje," še dodaja minister.