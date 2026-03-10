Kumer o bencinskem turizmu: vlada bo razmere natančno spremljala

Razmere na bencinskih servisih po državi se sicer po povečanem povpraševanju v minulih dneh, zaradi katerega je ponekod zaradi težav pri logistiki in sprotnem polnjenju rezervoarjev občasno zmanjkovalo predvsem dizelskega goriva, umirjajo in izboljšujejo, je v izjavi za medije ob robu udeležbe na vrhu jedrske energije v Parizu povedal Bojan Kumer. Cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, a je bil dvig zaradi znižanja trošarin bistveno blažji, kot bi bil sicer. Zaloge in dobave naftnih derivatov so po Kumrovih besedah še naprej dobre, trgovci poročajo še o težavah na kakšnem servisu, a naj bi se tudi to uredilo. Kumer pričakuje, da se bodo razmere v naslednjih dneh še izboljševale, na roko pa gre tudi današnje precejšnje znižanje cen nafte, čeprav so te še vedno precej višje kot pred izbruhom vojnih razmer na Bližnjem vzhodu po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Ker pa je zaradi velike negotovosti težko napovedati, kako se bodo dogodki v naslednjih dneh razvijali, bo vlada, tako minister, vsakodnevno natančno spremljala razmere in se v primeru potreb primerno odzvala. Pri tem Kumer zagotavlja, da ima tudi po znižanju trošarin še manevrski prostor za ukrepanje.

Minister je sicer prepričan, da smo v Sloveniji zelo dobro pripravljeni pričakali trenutni šok na naftnem trgu in da so akterji na podlagi izkušenj iz leta 2022 po ruskem napadu na Ukrajino razmeroma dobro upravljali s tveganji. Marsikdo v EU ni bil tako dobro pripravljen, je pripomnil Kumer, a pristavil, da je pripravljenost oz. odpornost vedno mogoče še izboljšati, npr. ko gre za določene mejne primere, do katerih je prihajalo pri nekaterih manjših ponudnikih goriv, ki so odvisni od dobav velikih igralcev na trgu. Trenutni model regulacije cen naftnih derivatov je po Kumrovi oceni dober, saj da so cene v Sloveniji tudi v času normalnih razmer med nižjimi v EU. V sedanjih razmerah je zaradi tega prišlo do povečanega povpraševanja še iz tujine, predvsem iz Avstrije, česar pa si ne država ne trgovci v prevelikem obsegu ne želijo. Iskati pravo ravnotežje med povečano prodajo in skrbjo, da zaloge preveč ne upadejo, mora biti predmet vsakodnevnega upravljanja tveganj. Do zdaj to ravnotežje še ni bilo porušeno, če pa v prihodnje bo, bo odziv primeren, je napovedal minister. O podrobnostih ni želel govoriti. Glede stalnih kritik trgovcev do sedanjega modela regulacije zaradi nizke dovoljene marže pa je Kumer dejal, da bo treba to razpravo v bližnji prihodnosti spet odpreti.

O morebitnih dodatnih ukrepih za boljšo pripravljenost na krizne razmere pri oskrbi z energenti bo razpravljala tudi krizna skupina za spremljanje razmer na energetskih trgih. Minister je na podlagi ponedeljkovega sklepa vlade prvi sestanek skupine sklical za sredo. Skupino sestavljajo predstavniki ministrstva, energetskih družb, sistemskih operaterjev in regulatorja, njena naloga pa bo spremljanje razmer ter pravočasno obveščanje vlade in priprava morebitnih ukrepov. Po Kumrovih besedah bodo naredili analizo stanja in dogodkov v preteklih dneh ter tega, kako so ponudniki pripravljeni na izzive oskrbe z energenti za naslednjo ogrevalno sezono in leto 2027. Pogledali bodo tudi, kje posamezni dobavitelji morda potrebujejo pomoč, tudi na podlagi ukrepov na ravni EU. Za zdaj največja dobavitelja plina kljub krepki rasti cene v zadnjih dneh nista v skrbeh glede oskrbe, pri elektriki za zdaj prav tako ni strahu in napovedi, da bi se zadnje dogajanje lahko preneslo v cene elektrike, je dejal minister. "Za letos so pri plinu in elektriki tako razmere pod nadzorom, pri naših prizadevanjih gre za pripravo na naslednje leto," je sklenil.

Mol ne pričakuje resnejših motenj

V madžarski energetski skupini Mol, ki je prek družbe Mol Slovenija z mrežo bencinskih servisov Mol in Ina drugi največji ponudnik naftnih derivatov v Sloveniji, so glede oskrbe z gorivom po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu optimistični.

