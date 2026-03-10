Naslovnica
Gospodarstvo

Kumer o bencinskem turizmu: vlada bo razmere natančno spremljala

Pariz, Koper, 10. 03. 2026 15.37 pred 1 uro 4 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Bencinska črpalka

Vlada bo po zagotovilih ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra še naprej natančno spremljala razmere na področju oskrbe z naftnimi derivati, tudi spričo t. i. bencinskega turizma zaradi nižjih cen v Sloveniji kot v sosedstvu. V primeru potreb se bo primerno odzvala, je povedal minister.

Razmere na bencinskih servisih po državi se sicer po povečanem povpraševanju v minulih dneh, zaradi katerega je ponekod zaradi težav pri logistiki in sprotnem polnjenju rezervoarjev občasno zmanjkovalo predvsem dizelskega goriva, umirjajo in izboljšujejo, je v izjavi za medije ob robu udeležbe na vrhu jedrske energije v Parizu povedal Bojan Kumer.

Cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, a je bil dvig zaradi znižanja trošarin bistveno blažji, kot bi bil sicer. Zaloge in dobave naftnih derivatov so po Kumrovih besedah še naprej dobre, trgovci poročajo še o težavah na kakšnem servisu, a naj bi se tudi to uredilo.

Kumer pričakuje, da se bodo razmere v naslednjih dneh še izboljševale, na roko pa gre tudi današnje precejšnje znižanje cen nafte, čeprav so te še vedno precej višje kot pred izbruhom vojnih razmer na Bližnjem vzhodu po ameriško-izraelskem napadu na Iran.

Ker pa je zaradi velike negotovosti težko napovedati, kako se bodo dogodki v naslednjih dneh razvijali, bo vlada, tako minister, vsakodnevno natančno spremljala razmere in se v primeru potreb primerno odzvala. Pri tem Kumer zagotavlja, da ima tudi po znižanju trošarin še manevrski prostor za ukrepanje.

Bojan Kumer
Bojan Kumer
FOTO: Luka Kotnik

Minister je sicer prepričan, da smo v Sloveniji zelo dobro pripravljeni pričakali trenutni šok na naftnem trgu in da so akterji na podlagi izkušenj iz leta 2022 po ruskem napadu na Ukrajino razmeroma dobro upravljali s tveganji.

Marsikdo v EU ni bil tako dobro pripravljen, je pripomnil Kumer, a pristavil, da je pripravljenost oz. odpornost vedno mogoče še izboljšati, npr. ko gre za določene mejne primere, do katerih je prihajalo pri nekaterih manjših ponudnikih goriv, ki so odvisni od dobav velikih igralcev na trgu.

Trenutni model regulacije cen naftnih derivatov je po Kumrovi oceni dober, saj da so cene v Sloveniji tudi v času normalnih razmer med nižjimi v EU. V sedanjih razmerah je zaradi tega prišlo do povečanega povpraševanja še iz tujine, predvsem iz Avstrije, česar pa si ne država ne trgovci v prevelikem obsegu ne želijo.

Iskati pravo ravnotežje med povečano prodajo in skrbjo, da zaloge preveč ne upadejo, mora biti predmet vsakodnevnega upravljanja tveganj. Do zdaj to ravnotežje še ni bilo porušeno, če pa v prihodnje bo, bo odziv primeren, je napovedal minister. O podrobnostih ni želel govoriti.

Glede stalnih kritik trgovcev do sedanjega modela regulacije zaradi nizke dovoljene marže pa je Kumer dejal, da bo treba to razpravo v bližnji prihodnosti spet odpreti.

Cena energentov (slika je simbolična)
Cena energentov (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

O morebitnih dodatnih ukrepih za boljšo pripravljenost na krizne razmere pri oskrbi z energenti bo razpravljala tudi krizna skupina za spremljanje razmer na energetskih trgih. Minister je na podlagi ponedeljkovega sklepa vlade prvi sestanek skupine sklical za sredo.

Skupino sestavljajo predstavniki ministrstva, energetskih družb, sistemskih operaterjev in regulatorja, njena naloga pa bo spremljanje razmer ter pravočasno obveščanje vlade in priprava morebitnih ukrepov. Po Kumrovih besedah bodo naredili analizo stanja in dogodkov v preteklih dneh ter tega, kako so ponudniki pripravljeni na izzive oskrbe z energenti za naslednjo ogrevalno sezono in leto 2027. Pogledali bodo tudi, kje posamezni dobavitelji morda potrebujejo pomoč, tudi na podlagi ukrepov na ravni EU.

Za zdaj največja dobavitelja plina kljub krepki rasti cene v zadnjih dneh nista v skrbeh glede oskrbe, pri elektriki za zdaj prav tako ni strahu in napovedi, da bi se zadnje dogajanje lahko preneslo v cene elektrike, je dejal minister. "Za letos so pri plinu in elektriki tako razmere pod nadzorom, pri naših prizadevanjih gre za pripravo na naslednje leto," je sklenil.

Mol ne pričakuje resnejših motenj

V madžarski energetski skupini Mol, ki je prek družbe Mol Slovenija z mrežo bencinskih servisov Mol in Ina drugi največji ponudnik naftnih derivatov v Sloveniji, so glede oskrbe z gorivom po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu optimistični.

Bencinska črpalka MOL
Bencinska črpalka MOL
FOTO: Bobo

Zaradi zelo nepredvidljivih razmer je konkretne napovedi za trg energentov skoraj nemogoče podati, pravijo v družbi. Poudarjajo pa, da imajo dovolj razpršene dobavne vire, da so strahovi pred prekinitvijo oskrbe z gorivom in drugimi energenti odveč.

Zaradi močno povečanega povpraševanja, ki ga opažajo predvsem na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih, lahko ponekod za nekaj ur zmanjka goriva. To je sicer posledica povsem zasedenih logističnih zmogljivosti. Ob običajnem povpraševanju težav ne bi bilo, poudarjajo.

Surovo nafto med drugim uvažajo iz zahodne Afrike, Azerbajdžana in Kazahstana. Dogajanje na Bližnjem vzhodu tako na pošiljke, ki so jih naročili, po njihovih besedah nima bistvenega vpliva.

To še posebej velja za rafinerijo na Reki, ki so jo po prenovi in nadgradnji uradno odprli danes. Kot so poudarili na odprtju, gre za pomemben korak pri zagotavljanju stabilne oskrbe njihove prodajne mreže z gorivom na Hrvaškem, hkrati pa rafinerija pomembno prispeva k stabilni oskrbi z gorivom celotne regije.

Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu in strahu pred moteno oskrbo s pogonskimi gorivi se je nafta močno podražila. Vlada je s ponedeljkovim znižanjem trošarin rast cen goriv nekoliko ublažila. Po zagotovilih ministrstva za okolje, podnebje in energijo je Slovenija z naftnimi derivati dobro preskrbljena.

naftni derivati Bojan Kumer cene goriv bencinski turizem

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
10. 03. 2026 16.36
Kaj zdaj , so problem Italijani in Avstrijci ki točijo pri nas , ali ne ?
Odgovori
0 0
medo357
10. 03. 2026 16.22
Spet so se zadeve lotili amatersko,..., tako kot Šarec, ki je pustil prazna skaldišča in vrgel puško v koruzo. Rabimo, zaslužimo si boljšo vlado, ki ne bo strmela le k dobičku naftarjev in proračuna, če res imamo socialno državo.
Odgovori
+0
2 2
jank
10. 03. 2026 16.35
Tako je! Potrebujemo Janšo, ki z odkrito podpira Netanjaha in Trumpa in je s tem tudi soodgovoren za vse kar se dogaja hudega po svetu, pa ne samo za visoke cene nafte in plina.
Odgovori
-1
0 1
pope p
10. 03. 2026 16.38
tako je janso rabimo on bo takoj dal nazaj neregulirane cene pa bo 2 eur takoj vec ne bo turizma
Odgovori
0 0
PuabloC
10. 03. 2026 16.13
Svetovni dogodki so admine portala prehiteli po desni, zato zaklepajo komentiranje, ki vsaj malo kažejo na to, da bodo imeli preveč dela. Pojdite raje na en dimček na teraso.
Odgovori
+3
4 1
Špica
10. 03. 2026 16.12
cudno da so mal cez polnoci tiste rumene ririce na rockah odstranili.
Odgovori
+1
2 1
pope p
10. 03. 2026 16.39
za 5 centov na liter jokas ?
Odgovori
0 0
Orisei1
10. 03. 2026 15.57
Kot Madžarska naredimo, nizka cena samo za avte s SLO registracijo, ostali naj plačajo avstrijsko ceno. V nasprotnem primeru nam bodo tujci popili vse te famozne 3 mesečne zaloge.
Odgovori
+1
3 2
boslo
10. 03. 2026 16.01
Zakaj Madžari to počnejo? Namreč, oni točijo "poceni" rusko nafto
Odgovori
+2
2 0
