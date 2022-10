Kumer: Povsem mogoče je, da bi vlada prepovedala obratovanje žičničarjem

Kot je v pogovoru za Dnevnikov Objektiv povedal minister, ključna energetska in infrastrukturna podjetja nikoli ne smejo biti nedržavna oz. premalo državna. " Zaradi pomena teh podjetij mora imeti država zadosten vpliv v njih. V preteklosti smo na to premalo pazili, " je dejal in pojasnil, da nas energetska kriza napeljuje k nekoliko bolj konzervativni drži.

Kumer se je sicer v pogovoru dotaknil oskrbe z energijo, še posebej v času enomesečnega remonta Nuklearne elektrarne Krško, ki se je začel danes. Kot je poudaril, so se zaradi zaostrenih razmer na trgu toliko bolj pripravili na remont ter da bo vse v redu, če bodo stvari potekale, kot je predvideno. V nasprotnem primeru je lahko najslabši možen scenarij motena oskrba z energijo. Če bi do tega prišlo, bi napovedali redukcije in jih začeli udejanjati pri industriji. " Kako daleč bi pri tem šli, bi bilo odvisno od tega, kako hude bi bile razmere ," je dejal.

Če se bodo razmere stopnjevale in bodo na vidiku že hude težave in motnje, bo vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja. S tem bodo dali signal gospodarstvu, da je stanje resno in da nas lahko vsaka naslednja motnja pahne v hujše krizno stanje. Takrat je razglašena višja stopnja tveganja, ki sporoča, da je oskrba z energijo že motena, zato lahko država po Kumrovih pojasnilih poseže po nepriljubljenih ukrepih.

Kot je pojasnil minister, ima vlada, če ni mogoče z vsemi razpoložljivimi viri poskrbeti za zadostne količine, zakonsko možnost, da zapove podjetjem in prebivalstvu varčevanje. Če tudi to ne bi bilo dovolj, bi nastopile redukcije. "Vsem mora biti jasno, kakšne so prioritete: živilska industrija denimo mora delovati nemoteno, morda celo na račun kakšnega drugega sektorja. Pozimi so recimo velik porabnik energije smučišča in povsem mogoče je, da bi vlada prepovedala obratovanje žičničarjem," je dejal.

Po vseh teh scenarijih bodo, tako Kumer, zaščiteni odjemalci - gospodinjstva, socialni zavodi, bolnišnice - nedotaknjeni. "Njim bomo zagotovili elektriko in plin, tudi če nastopi najhujši možen scenarij!" je jasen minister.