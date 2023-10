Kumer: Zaradi ustavitve Neka ni skrbi za oskrbo z elektriko

Zaustavitev največjega energetskega objekta v državi je minuli konec tedna sledila ugotovljenemu puščanju na cevovodu priključnega sistema reaktorja. Vmes so pristojni v Neku že ugotovili natančno mesto poškodbe, elektrarna pa bo po napovedih vnovič sinhronizirana z omrežjem v nekaj tednih oz. mesecu dni. Kumer je danes v izjavi za medije po srečanju z evropskim komisarjem za okolje Virginijusom Sinkevičiusom pohvalil vse zaposlene v Neku na čelu z vodstvom družbe za do zdaj izvedene postopke. Kot je spomnil, so zaposleni delali ves konec tedna, da so locirali mesto napake, delovali pa so tudi vsi varnostni mehanizmi, tako da ne zaposleni ne okolica niso bili ogroženi.

K sreči napaka po Kumrovih besedah ni tako velika, da bi zahtevala daljši izklop Neka z omrežja, a zaradi izjemno zahtevnih postopkov bo potrebnih nekaj tednov, da se napaka najprej odpravi, nato pa izpeljejo tudi vsa preverjanja, da vse ustreza izjemno visokim standardom jedrske varnosti. Ti namreč terjajo, da je treba pregledati celoten sklop, kjer je prišlo do napake, je pojasnil.

V vmesnem času oskrbo Slovenije z elektriko zagotavljajo Termoelektrarna Šoštanj in hidroelektrarne, še vedno v manjšem delu ob lepem jesenskem vremenu k oskrbi prispevajo tudi sončne elektrarne. Preostali del izpada pa država pokrije iz uvoza.