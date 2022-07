Kako bo vlada ukrepala glede visokih cen daljinskega ogrevanja?

Ministri EU za energetiko so dosegli dogovor o priporočilih za varčevanje s porabo plina do konca zime, ki lahko v primeru plinske krize postanejo tudi zavezujoča. Predlog Evropske komisije je, da vse članice uvedejo priporočila za 15-odstotno zmanjšanje porabe plina do konca marca.

Sistem delne regulacije pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest je vlada obnovila konec junija, ta mesec pa je sklenila s 1. septembrom za leto dni omejiti najvišje cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstva in druge zaščitene odjemalce. Začasno je odpravila tudi nekatere dajatve, podaljšala 50-odstotno znižanje trošarin ter napovedala znižanje davka na dodano vrednost (DDV).

Pripravili najhujše možne krizne scenarije

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da bo morala vsaka država članica zagotoviti dvofazni postopek zmanjševanja porabe zemeljskega plina. "Najprej 15 odstotkov na prostovoljni bazi, če slučajno ta količina ne bi bila dosežena, pa nastopi mehanizem obveznega zmanjševanja oskrbe z zemeljskim plinom," je pojasnil.

Gazprom je v sredo še za 20 odstotkov zmanjšal dobavo plina skozi Severni tok, in to na 40 odstotkov podlage. A Kumer zagotavlja, da je kljub temu v Sloveniji za zdaj oskrba s plinom nemotena. "Je zanesljiva in stabilna. Tudi direktor prenosnega operaterja plinskega sistema v Sloveniji je zagotovil, da vse poteka, tako kot mora," je pojasnil.

Kot pravi, so sicer predvidevali, da bi lahko prišlo tudi do takšnega scenarija: "Trenutno imamo nizko porabo in nizek odjem zemeljskega plina, vendar pa smo v preteklih mesecih pripravljali tudi najhujše krizne scenarije," je povedal in dodal, da sicer upa, da do tega ne bo prišlo. Ponovno je poudaril, da je ključna solidarnost - tako znotraj EU kot tudi znotraj Slovenije.