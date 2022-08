Obeta se tudi regulacija cene kurilnega olja

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med gostovanjem na Blejskem strateškem forumu (BSF) že napovedala spremembo dozdajšnjega sistema izračunavanja cene električne energije.

Minister Bojan Kumer je v pogovoru z Urošem Slakom dejal, da je že sam evropske predstavnike opozoril, da to, kar se je dogajalo v zadnjem tednu, ko so cene elektrike in plina dobesedno podivjale, nima več nobene zveze z delujočim trgom."Dejansko smo bili prva država članica, ki je naznanila, da so stvari ušle izpod nadzora. Ponudili smo tudi rešitev, kratkoročno in dolgoročno. Nujno je treba poseči na trg, da se prepove ali pa močno omeji terminsko trgovanje za naprej, seveda pa dovoli trgovanje za dan naprej, saj je to neposredno povezano s fizičnimi dobavami. Energetske borze nimajo nekega varovala, tako kot recimo finančne borze, zato smo kot dolgoročno rešitev predlagali, da je treba tudi na energetske borze - kar nekaj jih je znotraj EU - vpeljati to limito, da ko se karkoli nestabilnega zgodi, da se ne prevali na vse tržne udeležence."

V novelo zakona o oskrbi s plinom je vlada sicer vnesla štiri osnovne spremembe: institut skupnega gospodinjskega odjemalca, s katerim bodo z gospodinjsko ceno reševali tudi večstanovanjske stavbe, kar preteklo zimo ni rešeno. Institut nadomestne oskrbe za vse tiste odjemalce, katerih dobavitelj izpade iz bilančne sheme ali ima določene težave, uvajajo pa tudi t.i. osnovno oskrbo: "To je pravica odjemalca v primeru, da ostane brez plina, da lahko zahteva, in to po osnovni ceni od katerega koli dobavitelja, da si ga lahko izbere po osnovni ceni," je pojasnil minister. Za povezljivost podatkov med številnimi dobavitelji plina pa bo vzpostavljena informacijska platforma.

Tudi interventni zakon za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo so razdelili v štiri različne skupine. Najprej so želeli nasloviti zanesljivost dobave, nato upravljanje povečanega tveganja na področju oskrbe s plinom in elektriko.