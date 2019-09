Kupca žičniških naprav na areškem Pohorju tudi v osmem poskusu ni bilo

Stečajnega upravitelja Draga Dubrovskega zdaj čaka vnovičen posvet z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) kot upnikom o tem, kako nadaljevati prodajo. Če ne bo odločeno drugače, bi lahko izvedli še deveto dražbo, na kateri bi žičniške naprave lahko ponudili po izklicni ceni okoli milijona evrov in pol. "Krog potencialnih kupcev je zelo omejen, zato stvari potekajo tako dolgo,"je še dodal Dubrovski.

Ponujeno premoženje vključuje obe vlečnici Partizanka, vlečnice Areška, Ruška, Orel, Žigart, Vali, Kekec ter obe vlečnici Cojzarica in šestsedežnico Pisker s pripadajočimi zemljišči, objekte in vso opremo za zasneževanje. Z njimi sicer upravlja mariborsko javno podjetje Marprom, ki je po propadu ŠC Pohorje zagotovilo nadaljevanje smučarskega turizma na Pohorju.

Zadnje večje premoženje propadlega podjetja

Gre še za zadnje večje premoženje propadlega podjetja, potem ko je Dubrovskemu septembra lani uspelo prodati žičniške naprave na mariborskem delu Pohorja. Prvič je naprave ponujal za 11,4 milijona evrov. Dubrovski je že večkrat povedal, da interes za prevzem je, vendar bo moral prihodnji lastnik ob kupnini vsaj še enako vsoto nameniti za dodatna vlaganja.

Ob prodaji omenjenih smučišč do konca stečajnega postopka čaka še rešitev zadev okoli zahteve do mariborske občine za plačilo odkupne vrednosti gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, ki jih je prek Marproma po stečaju družbe prevzela v upravljanje. Mariborsko sodišče je junija odločilo, da je občina dolžna plačati 13,2 milijona evrov nadomestila, a se je občina pritožila, o zadevi pa zdaj presoja višje sodišče.