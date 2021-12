Kupci so do hišk na Cresu tokrat prišli nekoliko ceneje

Naprodaj so bile neobnovljene počitniške hiše, različno oddaljene od morja. Vse so prodajali po izklicni ceni 82.020 evrov, sicer pa je šlo za hiške s 46 kvadratnimi metri površine in z enakimi tlorisi.

Je pa povprečna cena hiše tokrat znašala 173 tisočakov, prav tako so vsi kupci za svoje nove pridobitve odšteli manj kot 200 tisočakov, medtem ko je na vseh treh prejšnjih dražbah to uspelo le petim kupcem.

Spomnimo, stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec je novembra začel dolgo pričakovane javne dražbe 38 počitniških hišic v naselju Stara Gavza na otoku Cres. Izklicne cene se gibljejo med 60 in 127 tisočakov, odvisno od kvadrature, bližine morja in od tega, ali je bila stavba obnovljena ali ne. Deset so jih namreč leta 2007 obnovili. Zanimanje je veliko.

Dražba prvih petih hišic je presegla pričakovanja. Za najdražjo bo kupec odštel 360 tisočakov, kar je skoraj 9000 evrov na kvadratni meter.

Počitniško naselje v bližini tudi med Slovenci priljubljenega kampa Kovačine je od mesta Cres oddaljeno dva kilometra, do tja pa vodijo urejene pešpoti. Zgradili so ga med letoma 1978 in 1981. Hišice so opremljene, neto površina večine je 40 oziroma 46 kvadratnih metrov, vse imajo veliko pokrito teraso. Nekatere počitniške hišice so samostojen objekt, nekatere pa del dvojčka ali trojčka. K skupaj 35.398 kvadratnih metrov velikemu naselju sodita še 12.181 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče in recepcija.

Stečajni upravitelj likvidacijsko vrednost počitniškega naselja ocenjuje na dobre tri milijone evrov, tržno pa na milijon evrov več, je januarja poročala STA. Javne dražbe potekajo po spletu.

Primorje je v stečaju od junija 2012. Stečajni postopek naj bi bil po prvotnih načrtih zaključen že predlani, vendar sta najprej upniški odbor, nato pa maja 2019 še Okrožno sodišče v Novi Gorici dala soglasje za njegovo podaljšanje še v leti 2020 in 2021.

Dražba, na kateri propadlo gradbeno podjetje prodaja hiše, je med tamkajšnjimi prebivalci sprožila precejšnje začudenje. Nekateri kupci so za približno 40 let stare in največ 40 kvadratnih metrov velike hiše ob morju pripravljeni odšteti tudi več kot četrt milijona evrov. Za tak denar bi lahko na primer v Opatiji dobili vilo tik ob morju ali pa nekaj novih do 100 kvadratnih metrov velikih stanovanj, ki se pospešeno gradijo v mestecu Cres. Poleg tega kupci niti niso lastniki zemljišča, na katerem stojijo te hiše, saj je to po zatrjevanju creškega župana v zasebni lasti. Vseeno pa kupcev ne manjka.