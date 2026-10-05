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Gospodarstvo

Kurilna sezona pred vrati, kako bodo pomagali najbolj ranljivim?

Ljubljana, 05. 10. 2026 20.05 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Kamin

Bencin in dizel bosta cenejša. Liter bencina bo po novem stal 1,74 evra, liter dizelskega goriva pa 1,88 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer na 1,50 evra za liter. Kurilno olje se je sicer samo letos podražilo že za okoli 50 odstotkov. Energetska stiska je vse večja, mariborski Rdeči križ in Karitas pa že prejemata prve prošnje za pomoč. Kot kaže, se ne bo dražilo le kurilno olje, ampak tudi lesna goriva. Kdaj in kako bo država najranljivejšim priskočila na pomoč?

Silva Balantič se ogreva kombinirano – deloma z lesnimi gorivi, deloma s kurilnim oljem. "Je zelo drago, zato skušamo biti varčni," pravi. Samo kurilno olje se je namreč od januarja letos podražilo za približno 50 odstotkov.

"Imam ga še od lanskega leta, drva pa sem letos nabavila." S kurilnim oljem varčuje. "Starejši malo potrpimo, kakšen pulover gor pa gremo."

Pred nami bo torej spet pestra kurilna sezona. Višje cene namreč napovedujejo tudi za najbolj priljubljeno obliko ogrevanja pri nas – lesna goriva, s katerimi se ogreva 30 odstotkov gospodinjstev. Po zadnji primerjavi iz avgusta so denimo cene peletov za petino višje kot ob koncu lanske kurilne sezone.

Nika Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije: V zadnjih mesecih ugotavljamo spet porast cen, od zimskega obdobja, od januarja naprej. Ko se dvigajo cene fosilnih goriv, se normalno dvigajo cene vseh goriv, vseh energentov, tudi lesnih.

Ker je običajno sezona nakupa lesnih goriv spomladi, cene še niso toliko narasle, pojasnjujejo na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Dvig cen zato lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih. "Če se bo ta kriza nadaljevala in bodo cene fosilnih goriv naraščale, bo največji porast cen lesnih goriv v naslednjem letu – torej spomladi, maja, junija."

Najbolj ogroženi že občutijo energetsko stisko. Prošnje za pomoč, večinoma starejših, že prejemajo tako na Nadškofijski karitas Maribor kot na mariborskem Rdečem križu.

Božidar Bračun, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor: "Glede na višje cene energentov računamo, da bomo lahko pomagali vsaj trem četrtinam tistih, ki smo jim pretekla leta."

Metod Dolinšek, sekretar RKS – OZ Maribor, pa opozarja: "Če ne bo država res aktivirala sistema za lajšanje energetske revščine najšibkejših, kako bodo ti ljudje lahko sploh to zimo preživeli? Ne želimo si, da bi ljudje v mrzlih stanovanjih prebivali zgolj zaradi mednarodnega okolja ter nesposobnosti in nepripravljenosti države, da jim pristopi nasproti."

Zato bi si želeli pomoč države, predvsem v obliki že poznanih energetskih vavčerjev.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pripravlja ukrepe za pomoč najbolj ranljivim gospodinjstvom zaradi visokih cen kurilnega olja. Eden od ukrepov naj bi bil tudi nižji DDV za nekatere energente.

In drugi energenti? Pri plinu bistvenega odstopanja od trenutnih cen na položnicah na ministrstvu za zdaj ne pričakujejo. Podobno velja za elektriko. A pozor – s 1. novembrom vstopamo v obdobje visoke sezone, kar pomeni tudi višje omrežnine.

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KOMENTARJI5

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Kardinal v Mariji Brezmadežni
05. 10. 2026 20.48
Niti z burkami se ne bomo smeli greti? Ta Vrtovec
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Mariji Brezmadežni
05. 10. 2026 20.45
Vrtovec bo pomagal z molitvijo. To zna, je izobražen.
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
05. 10. 2026 20.39
Na začetku leta sem vedel da bo hudo in sem kupil drva za 5 sezon v naprej
Odgovori
0 0
Bolfenk2
05. 10. 2026 20.25
Najprej socialcem zagotovite obvezna javna dela, da bodo vsaj nekaj odslužili. Potem pa morda vavčarje za ogrevanje. Sicer gre sociala izključno na račun delavcev.
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+2
3 1
vlahov
05. 10. 2026 20.50
Prvo ukiniti socialo tujcem in našim , ki nimajo 10 let delovne dobe.
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0 0
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