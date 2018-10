Kylie z eno samo objavo 'sesula' Snapchat

Tako vsaj trdi družba Pivotal Research. Snapu sicer ne gre prav nič po načrtih, vrednost delnic je samo od februarja padla za 60 odstotkov, kar analitiki povezujejo s "prelomnim dogodkom", piše Business Insider - takrat je namreč nekoč prva zvezda tega socialnega omrežja Kylie Jenner iz klana Kardashianovih tvitala, da je nezadovoljna z zadnjo prenovo in zapisala "ali še kdo drug ne odpre več Snapchata? Žalostno".

"Mislimo, da še ni prepozno, da vodstvo najde rešitev, ustavi trend padanja števila uporabnikov in izboljša monetizacijo posla na osnovi nižjega števila uporabnikov," je dejal analitik Brian Wieser. "Če pa jim to ne bo uspelo, pa je glede na trenutno ceno delnic precej verjetno, da bodo podjetje umaknili z borze," je ocenil.

Snapove težave se sicer niso začele šele s Kylie. Podjetje je ob nastanku beležilo veliko rast uporabnikov, kupiti jih je želel celo Facebook, ki pa je, ko so ponudbo zavrnili, okrepil Instagram in Facebook, in to s številnimi možnostmi, ki jih je prej ponujal prav Snapchat. To pa je bilo za Snapchat pogubno, saj po mnenju uporabnikov uporabniške izkušnje ni nadgradil toliko, da bi bil nepogrešljiv. Družba je situacijo sicer skušala reševati tudi s ponujanjem lastnih vsebin, a uporabnikov (še) ni prepričala.