Lahovnik o dogovoru: EU se je očitno iz prejšnje krize veliko naučila

Nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik je v oddaji 24UR ZVEČER dogovor ocenil kot zgodovinskega za Evropsko unijo in zelo dobrega za Slovenijo. " Mislim, da smo dobili tisto, kar smo si želeli, predvsem pa je pomembno, da se je očitno tudi EU iz zadnje krize veliko naučila in je dogovor sklenila hitro, ni trajalo več mesecev kot pri zadnji krizi. Tudi zato so vladni ukrepi lahko hitri in učinkoviti, bistveno drugače kot pred desetimi leti," je vzporednice s prejšnjo veliko gospodarsko krizo povlekel ekonomist.

Slovenija bo še naprej neto prejemnica finančnih sredstev, ključno pa je, da jih bomo tokrat uspešno črpali, in to za prave projekte, poudarja Lahovnik.

Slovenija bo ta denar lahko porabila za zeleno transformacijo gospodarstva, za digitalizacijo in pa seveda za okrevanje, je naštel Lahovnik. " Mogoče bo začeti razmišljati o gradnji domov za starejše, negovalnih bolnišnicah, vseh tistih projektih, s katerimi bomo lahko krepili odpornost naše ekonomije. Pomembno je, da vlagamo v projekte, ki bodo imeli velike multiplikativne učinke," je dodal in rekel, da bo morda vlada ustanovila tudi delovno skupino.

Evropska unija bo zagotovo poiskala dodatne finančne vire, morda bo šlo za davek na digitalne storitve, davek na finančne transakcije, morda pa tudi za davek na nerazgradljivo plastično embalažo. "Povsem mogoče je, da bodo uvedli dodatne dajatve za tiste proizvode, ki se jih uvaža iz tretjih držav in zelo obremenjujejo okolje z ogljičnimi izpusti,"je še napovedal.

Severne države so si prizadevale, da bi bil delež nacionalnih ovojnic vnaprej rezerviranih sredstev za posamezne države čim manjši in bi to delovalo po načelu "kdor prej pride, prej melje". A vseeno jim je skozi pogajanja uspelo tistim manj razvitim državam, med katere nekako še vedno spada tudi Slovenija, zagotoviti sredstva, še razlaga Lahovnik.

Po njegovih besedah je EU tokrat pokazala, da solidarnost ni samo prazna beseda. Severne države so namreč pokazale, da razumejo položaj članic, ki so bile v krizi najbolj prizadete, na primer Italija. "Skupna zmaga za vse države članice in za prihodnost Evropske unije," je zaključil.