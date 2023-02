Lani cene najbolj poskočile v gostinstvu, prometu in skladiščenju

Cene storitev v gostinstvu so tako lani v povprečju zrasle za 11,3 odstotka, še posebej v strežbi jedi in pijač (14,4 odstotka). V dejavnosti promet in skladiščenje so medtem porasle za 11 odstotkov, najbolj v pomorskem in zračnem tovornem prometu, kjer so poskočile za skoraj petino.

Cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v poslovanju z nepremičninami so bile višje za osem odstotkov, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 3,6 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih pa za 3,3 odstotka.

V zadnjem lanskem trimesečju so bile cene storitev pri proizvajalcih medletno višje za 8,2 odstotka, kar je dvakratnik medletne rasti iz enakega obdobja 2021. V gostinstvu so šle cene medletno na primer navzgor za 14,7 odstotka, v dejavnosti prometa in skladiščenja pa za 11,8 odstotka.

V primerjavi s tretjim lanskim trimesečjem so se cene zvišale za 0,5 odstotka. Po posameznih področjih dejavnosti so se v tej primerjavi cene najbolj dvignile v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,9 odstotka), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 1,3 odstotka). Pri poslovanju z nepremičninami so se cene dvignile za 0,4 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje pa za 0,1 odstotka. Na drugi strani so se znižale v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 odstotka) in v gostinstvu (za 0,9 odstotka).

Rast cen storitev pri proizvajalcih se po koronskem šoku sicer vztrajno krepi.