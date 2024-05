Lani v Slovenijo 28 odstotkov plina iz Alžirije, 68 odstotkov iz Avstrije

To se je poznalo pri podatkih o uvozu plina v državo. Slovenija, ki nima svojih nahajališč zemeljskega plina in je v celoti uvozno odvisna, je lani 28,3 odstotka plina prek Italije uvozila iz Alžirije. Ta delež je glede na 3,8 odstotka v 2022 tako bistveno narasel. Delež uvoženega plina iz Avstrije, kjer je na vzhodu države veliko plinsko vozlišče Baumgarten, pa je z 82,1 odstotka v 2022 lani upadel na 68,3 odstotka, so za STA navedli na Agenciji za energijo.

Čeprav lani in letos uvozniki niso imeli neposrednih pogodb za dobavo plina iz Rusije in čeprav na agenciji ne morejo z gotovostjo trditi, kolikšen delež plina, kupljenega v Avstriji, je ruskega izvora, menijo, da je bil ta delež v letih 2023 in tudi v prvem delu 2024 še zmeraj prevladujoč. Zanesljivega podatka, kolikšen je ta delež, pa nimajo.

Da se Slovenija še naprej zanaša na ruski plin, uvožen prek Avstrije, je ob drugi obletnici sprejetja načrta EU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU pred dnevi ugotovila Evropska komisija. "Slovenija je sprejela ukrepe za okrepitev alternativnih dobav zemeljskega plina, vendar se v resnici še naprej zanaša na ruski plin, uvožen prek Avstrije," so zapisali v Bruslju.

V Geoplinu, kjer so konec leta 2022 prekinili pogodbo z ruskim Gazpromom in od leta 2023 ne prejemajo več ruskega plina od te družbe, so se na te trditve v ponedeljek odzvali z besedami, da plin kupujejo na podlagi pogodbe s Sonatrachom in na podlagi kratkoročnih pogodb za nakupe na likvidnih trgih plina v EU.

"Pri tem poudarjamo, da ni mogoče trditi, da je poreklo tega plina ruskega izvora, saj kadar se posli sklepajo z evropskimi dobavitelji zemeljskega plina na virtualnih trgovalnih točkah ali na borzi, se šteje, da je bil ta plin že predhodno uvožen v EU in ima poreklo EU. Vpogleda v evidence o izvoru takega plina nimamo," so zapisali.

Zagotovili so še, da načeloma obstaja obojestranski interes za sodelovanje med Geoplinom in Sonatrachom tudi po koncu 2025, konkretni pogovori pa še potekajo. Prav tako ostaja njihova prednostna usmeritev nadaljnja diverzifikacija nabavnih virov, pri čemer potekajo pogovori z različnimi potencialnimi partnerji.

Da dobavitelji plina kupujejo plin na trgu in sledijo tržnim gibanjem, so zapisali tudi na Agenciji za energijo. Ob tem so ocenili, da se kupci dobro zavedajo tveganj glede zanesljivosti dobave plina na različnih vozliščih in pri različnih trgovcih na veleprodajnem trgu v EU ter da tveganja tudi obvladujejo in so pripravljeni na morebitno prekinitev dobav ruskega plina po plinovodu čez Ukrajino.

Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so zagotovili, da so dobavitelji aktivni pri iskanju novih virov in povezanih poti plina, od dobav utekočinjenega zemeljskega plina do plina iz Azerbajdžana. Ob tem so spomnili, da država ponuja subvencije za prehod industrije na obnovljive vire, kar je posebej pomembno v zvezi s porabo plina, saj je industrija največji porabnik tega energenta v državi.

Glede navedb o zanašanju Slovenije na ruski plin so medtem tudi na ministrstvu zapisali, da slovenski dobavitelji nimajo več neposrednih dobav od ruskega Gazproma in da del zemeljskega plina kupijo na avstrijskem vozlišču, kjer pa konkreten vir ni opredeljen. "Glede na trenutni tok plina v to vozlišče lahko le sklepamo ali špekuliramo, kolikšen je del ruskega plina pri nakupu plina na tem vozlišču," so navedli in dodali, da vpogleda v pogodbe dobaviteljev plina nimajo.

V družbi Plinovodi so ocenili, da sklepanje, da naj bi se Slovenija pretežno oskrbovala z ruskim plinom, na podlagi prevzetih količin plina iz Avstrije, kupljenih na energetskih borzah, ni ustrezno. V Plinovodih prav tako nimajo podatkov o nakupnih pogodbah dobaviteljev, iz javno objavljenih informacij pa sklepajo, da dobavitelji neposredno niso odvisni od ruskega plina.