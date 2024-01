Lani za več kot desetino manj registriranih brezposelnih

Na zavodu se je lani iz evidence odjavilo 64.490 brezposelnih, od teh 41.253 zaradi zaposlitve, kar je 10,3 odstotka manj kot v letu 2022. Na novo se je lani prijavilo 59.662 brezposelnih oseb, kar je 0,2 odstotka manj kot leto prej. Največ je bilo takih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 27.890.

Prijavilo se je še 7091 iskalcev prve zaposlitve in 10.305 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z letom 2022 se je pri zavodu prijavilo 2,9 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov se je prijavilo 11,6 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,1 odstotka manj.

V letu 2023 delodajalci sporočili več kot 163.000 prostih delovnih mest

Delodajalci so v letu 2023 zavodu sporočili 163.835 prostih delovnih mest, kar je 4,8 odstotka manj kot leta 2022. Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalce, delavce za preprosta dela pri nizkih gradnjah in strokovne sodelavce za zdravstveno nego.