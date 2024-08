Lanski bilančni dobiček SDH za financiranje popoplavne obnove

Vlada je namreč marca skladno z določili zakona o obnovi in razvoju po ujmah v lanskem avgustu spremenila in dopolnila statut SDH, tako da se bo lahko bilančni dobiček holdinga uporabil za financiranje ukrepov za odpravo posledic poplav in plazov.

Ukrep bo veljal pet let, po oceni uprave SDH bi lahko v namenski proračunski sklad za obnovo vplačali okoli 100 milijonov evrov letno. Letos je torej številka skoraj 79 milijonov evrov.

Vlada je na današnji skupščini izvršila sklep s sredine seje. Takrat se je seznanila tudi z letnim poročilom upravljavca državnih naložb za 2023, ki pa še ni bilo objavljeno. Upravi pod vodstvom Žige Debeljaka in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Suzana Bolčič Agostini, je vlada podelila razrešnico.

Vlada je sicer danes izvedla tudi skupščino Kapitalske družbe (Kad). Njen bilančni dobiček, ki je konec 2023 znašal 287,8 milijona evrov, ostaja nerazporejen. Vlada se je že v sredo seznanila z lanskim poslovanjem Kada. Sredstva v njegovem upravljanju so bila konec 2023 vredna 1,5 milijarde evrov, donosnost sredstev je dosegla 18 odstotkov. Čisti dobiček pred transferjem v pokojninsko blagajno je dosegel 114,9 milijona evrov, po nakazilu, ki je znašalo 65 milijonov evrov, pa se je ustavil pri 49,9 milijona evrov.

Vlada je upravi pod vodstvom Bachtiarja Djalila in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Janez Tomšič, za lansko poslovanje podelila razrešnico.