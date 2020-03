Lastnik sklada, ki je potopil Adrio, ustanovil novo podjetje

Podjetje HDS 35 je po podatkih nemške strani o informacijah o podjetjih CompanyHouse Vorderwülbecke odprl 21. 12. 2020. Torej, le dva meseca po stečaju Adrie Airways. Nemec je bil na čelu sklada, ko so potekala pogajanja s slovensko vlado o prevzemu letalske družbe. Povezan pa je s še 19 drugimi podjetji, večina jih je končala v likvidaciji. Med drugim tudi AA International Aviation Holding, ki ga je sklad 4K Invest ustanovil le nekaj dni pred odkupom Adrie Airways leta 2016. In čeprav so lastniki ob prevzemu obljubljali, da bodo v obubožano Adrio vložili 10 milijonov evrov, je bil tri leta pozneje rezultat njihovega poslovanja stečaj.

Nemški lastniki naj bi takoj po propadu v Sloveniji začeli brisati sledi svojih poslov in nakazil. Na spletu je tako skoraj nemogoče najti informacje o dejavnosti skupine 4K Invest in povezanih podjetij. Podjetja, prek katerih je 4K Invest obvladoval Adrio, so eno za drugim odšla v likvidacijo. Prav tako pa so umaknili tudi spletno stran 4K Invest.

Slovenska policija je prejšnji mesec sprožila preiskavo o sumu zlorabe položaja in goljufije v Adrii ter tatvino 5000 dolarjev iz trezorja po stečaju letalskega prevoznika.

Stečajna masa Adrie Airways znaša okoli 6,2 milijona evrov, stečajni upravitelj Janez Pustatičnik pa je napovedal, da bodo revizorji v tem mesecu začeli s forenzičnim pregledom preteklega poslovanja, s poudarkom na iskanju morebitne odškodninske odgovornosti.

Država je leta 2016 letalskega nacionalnega prevoznika prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu, po tem, ko se je letalska družba že dalj časa soočala s finančnimi težavami. Težave so se po prevzemu le še poglabljale, čeprav so novi lastniki napovedovali več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.

Sklad 4K Invest pa je pod drobnogledom tudi zaradi prevzema družbe Darwin airline, ki je prav tako končala v stečaju. Zaradi suma izčrpavanja podjetja njen stečaj zdaj preiskujejo švicarski kriminalisti. Finančni sklad pa naj bi v preteklosti potopil že štiri podjetja, v katera je vstopil, da bi jih reševal, tako kot Adrio. Gre za nemško medijsko družbo DAPD, nemškega izdelovalca elektronike Flextronics, finskega trgovca Antilla in švicarsko družbo Darwin airline.