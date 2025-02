Lažnih fotografij počitniških hišk niso prepoznali

Kot so pojasnili na spletni platformi za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb, so na Otoku med spletnimi prevarami, pogostejšimi od tistih pri rezervaciji počitnic, le še prevare, povezane s kreditnimi karticami in lažnim predstavljanjem.

Dodaten problem za potrošnike pri tem predstavljajo umetna inteligenca in družbeni mediji. Glede na raziskavo je takšnih, ki verjamejo, da so sposobni prepoznati lažen oglas za počitnice, 68 odstotkov, a jih od teh nato dve tretjini nista prepoznali z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij počitniških nepremičnin, ki so jim bile predložene.