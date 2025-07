Le dva namaza narejena izključno iz pistacij, povsod drugje dodatki

Tržni pregled namazov iz pistacij, ki so ga naredili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazal, da so si ti sicer na prvi pogled precej podobni, vendar so med njimi v resnici precejšnje razlike. Med 18 pregledanimi izdelki sta bila le dva narejena izključno iz pistacij, v vseh drugih primerih so bile dodane še druge sestavine. Naj vas ne očara niti intenzivno zelena barva, saj je ta lahko posledica barvil. Naravni odtenek zmletih pistacij brez dodatkov je namreč lahko rjavkaste barve.

Navdušenje nad pistacijinim nadevom vztraja že več mesecev, od obsedenosti s t. i. dubajsko čokolado do rogljičkov z zelenim polnilom. ZPS je objavil, da so pri večjih slovenskih trgovcih kupili 18 različnih namazov in preverili njihovo sestavo.

Le dva sta bila narejena izključno iz pistacij, v vseh ostalih vzorcih pa so namazi vsebovali še druge sestavine, kot so rastlinske maščobe, mleko v prahu, sladkor in različni dodatki, ki vplivajo na okus, teksturo in trajnost izdelka.

V takih primerih bi bil po mnenju ZPS-ja izraz Namaz s pistacijo bolj pošten in informativen za potrošnika kot pa Namaz iz pistacij.

"Pri izbiri pistacijevega namaza naj vas ne zavede intenzivna zelena barva, saj je ta lahko posledica sestavin, kot sta spirulina in klorofilin (E141), ki izdelek obarvajo zeleno. Po drugi strani pa imajo 100-odstotni pistacijevi namazi lahko rjavkasto barvo, ki je naravni odtenek zmletih pistacij brez dodatkov," so opisali v ZPS.

