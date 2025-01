Le še nekaj dni za uveljavljanje olajšave za otroke

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najbolj enostavno je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.