Legendarni vlagatelj se poslavlja: kdo bo nadomestil 'največjega na svetu'?

Od raznašalca časopisov do najvplivnejšega vlagatelja, trenutno težkega 155,1 milijarde dolarjev (142 milijard evrov). Že pri 11 letih je kupil svojo prvo delnico. Buffett, zagovornik dolgoročnega investiranja, je 99 odstotkov vsega premoženja nakopičil po 50. letu starosti, saj se je njegovo bogastvo večalo kot kotaleča se snežena kepa. O tem smo pisali tukaj. Legendarni vlagatelj in eden najbogatejših zemljanov Warren Buffett ima za seboj finančno popotovanje od mladega podjetnika do izvršnega direktorja družbe Berkshire Hathaway. Leta 1965 je prevzel tekstilno podjetje v težavah. Namesto da bi to ostalo v zatonu, je pod Buffettovim okriljem spremenilo smer in se razvilo v močan konglomerat, ko je Buffet je začel prevzemati široko paleto podjetij.

Waren Buffett FOTO: AP icon-expand

Na koncu je to postalo ena izmed najuspešnejših investicijskih platform. V šestih desetletjih vodenja je Warren Buffett propadajoče tekstilno podjetje iz Massachusettsa spremenil v razvejan konglomerat, ki ima v lasti vse od Dairy Queen in See's Candies do BNSF Railway ter ogromnih zavarovalniških in komunalnih podjetij. Ko je podjetje raslo, je z njim rasel tudi Buffettov ugled, saj so delnice Berkshire Hathaway vztrajno rasle, z velikimi razlikami presegle glavne indekse in vlagateljem vsako leto povrnile povprečno 19,9 % v primerjavi z 10,4 % za najbolj znan ameriški delniški indeks S & P 500, piše AP.

Skrbno izbran naslednik

Greg Abel FOTO: AP icon-expand

Delničarje že desetletja skrbi, kako nadomestiti največjega vlagatelja na svetu. A 94-letnik je imel vajeti podjetja v rokah še dolgo potem, ko je dosegel običajno starost za upokojitev. Tako je pred leti upravni odbor družbe Berkshire začel del vsakega srečanja posvečati vprašanju nasledstva, poroča AP. In ko je v soboto le odjeknila novica, da se bo 94-letnik le poslovil s čela družbe, je kljub temu požela šokirane odzive delničarjev. Buffett je dejal, da bo upravnemu odboru Berkshire Hathaway priporočil, naj ga zamenja podpredsednik družbe Greg Abel. "Mislim, da je prišel čas, ko bi moral Greg konec leta postati glavni izvršni direktor podjetja," je dejal Buffett.

A njegov naslednik je bil seveda skrbno izbran. Leta 2018 je Buffett že začel javno predajati vajeti, ko je Abela postavil na čelo vseh številnih Berkshireovih proizvodnih, maloprodajnih, železniških in komunalnih podjetij. Drugi podpredsednik Ajit Jain je bil odgovoren za zavarovalnice, vključno z Geico, medtem ko je Buffett še vedno obdržal odgovornost za vlaganje milijard družbe Berkshire. Berkshire je potrdil, da bo Abel Buffettov naslednik že leta 2021, potem ko je nekdanji podpredsednik Charlie Munger o tem spregovoril na skupščini delničarjev. 62-letni kanadski direktor Abel je bil dolgo eden Buffettovih najboljših pomočnikov. Zadnjih sedem let je Abel nadziral železnico BNSF v Berkshiru in podjetji See's Candies in Dairy Queen skupaj z desetinami drugih proizvodnih in maloprodajnih podjetij, ki jih je Buffett pridobil v preteklih letih. Odraščal je v Kanadi kot hokejist in se naučil vrednosti trdega dela, ko je odkupoval zavržene plastenke in delal za majhno podjetje, ki je polnilo gasilne aparate. Zdaj pa se je znašel na vrhu prehranjevalne verige v svetu naložb, njegovo novo funkcijo ponazarja AP.

Abel je že vrsto let imenovan za Buffettovega naslednika in že upravlja vsa nezavarovalniška podjetja Berkshire. Vendar se je vedno domnevalo, da bo prevzel položaj šele po Buffettovi smrti. Prej je 94-letni Buffett namreč vedno govoril, da se ne namerava upokojiti. Buffett je novico o upokojitvi objavil, ne da bi o tem obvestil kogarkoli, razen svojih dveh otrok, Howarda in Susie Buffett. Abel, ki je sedel poleg Buffetta na odru, naj o tem ne bi vedel nič. Abel se je uro kasneje odzval na novico. "Rad bi le povedal, da ne bi mogel biti bolj ponižen in počaščen, da sem del Berkshira na poti naprej," je dejal Abel.

Buffett bo ostal njegov mentor