LePotica Janje Štrumbelj prva certificirana slovenska potica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je decembra 2017 zaščitil ime Slovenska potica z zajamčeno tradicionalno posebnostjo (ZTP). Vlogo so skupaj pripravile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Obrtna zbornica Slovenije. Slovenska potica je pripravljena s petimi tradicionalnimi nadevi, orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim ali pehtranovim s skuto. Vloga za zaščito Slovenske potice je trenutno v postopku pri Evropski komisiji.