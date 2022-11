Leta 2024 več denarja za cestno in športno infrastrukturo

Predlog državnega proračuna za leto 2024 je vlada skupaj s predlogom sprememb proračuna za leto 2023 poslala v obravnavo v državnem zboru konec septembra. V njem je predvidela 13,79 milijarde evrov prihodkov ter 15,51 milijarde evrov odhodkov. Proračunska poraba bo tako za 1,72 milijarde evrov višja od prihodkov, kar je približno polovica primanjkljaja, načrtovanega za leto 2023.

V preteklih tednih so se s temi načrti seznanila delovna telesa državnega zbora, nato pa se je gradivo vrnilo v obravnavo vladi, da bi se opredelila do vloženih dopolnil ter na podlagi teh opredelitev in zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravila dopolnjen predlog državnega proračuna.