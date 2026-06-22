Letalom bi lahko do konca leta zmanjkalo kerozina

Avstrijski prometni minister Peter Hanke je zato napovedal ukrepe za večjo odpornost domačega letalskega sektorja. Vlada bo v okviru dvojnega proračuna za leti 2027 in 2028 za krizne ukrepe v letalstvu namenila po 30 milijonov evrov na leto.
Kot poročajo avstrijski mediji, so v ozadju zaskrbljenost zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, negotovost glede dobave energentov in vprašanje, ali bo strateško pomembna Hormuška ožina ostala prehodna. Skozi to morsko pot poteka pomemben del svetovne trgovine z nafto in plinom, zato bi dolgotrajne motnje prizadele tudi oskrbo z letalskim gorivom.
Po scenariju, ki ga avstrijsko prometno ministrstvo preučuje skupaj s strokovnjaki Evropske komisije, bi lahko komercialne zaloge kerozina ob daljši omejitvi Hormuške ožine že proti koncu poletja padle na kritično raven. Do konca leta bi bile v tem primeru v veliki meri izčrpane tudi strateške rezerve.
Tudi če bi se promet skozi ožino znova normaliziral že julija, bi morale države po oceni pristojnih najverjetneje poseči po nujnih rezervah. "V času geopolitičnih negotovosti moramo ukrepati preventivno in povečati odpornost našega letalskega prometa," je poudaril Hanke, piše Kronen Zeitung. Po njegovih besedah je 30 milijonov evrov, predvidenih v proračunu, prvi pomemben korak in jasno sporočilo panogi, da je država ne bo pustila same.
Kaj bodo financirali, še ni jasno
Za zdaj še ni znano, za katere konkretne ukrepe bo denar namenjen. Avstrijsko prometno ministrstvo namerava do konca septembra skupaj z letalskimi družbami, letališči in drugimi predstavniki panoge pripraviti seznam ukrepov, ki bi v primeru krize najbolj pomagali pri zagotavljanju oskrbe in ohranjanju konkurenčnosti letalskega sektorja.
Hanke ob tem poziva tudi druge resorje, predvsem pristojne za gospodarstvo in turizem, naj prispevajo dodatne ukrepe za zaščito domačega letalskega in turističnega sektorja.
Letalska industrija se z naraščajočimi pritiski sooča že zdaj. Poleg višjih cen goriva jo obremenjujejo tudi omejitve na pomembnih zračnih poteh na Bližnjem vzhodu. Evropskim prevoznikom je še vedno zaprt tudi ruski zračni prostor, zaradi česar so predvsem leti proti Aziji daljši in dražji.
Posledice se že kažejo tudi na avstrijskih letališčih. Aprila je bilo število potnikov za 7,5 odstotka nižje kot v istem obdobju lani, maja pa za pet odstotkov. Še posebej prizadeta so regionalna letališča, ki se marsikje še niso povsem pobrala po pandemiji.
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