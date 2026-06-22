Letalom bi lahko do konca leta zmanjkalo kerozina

Za potnike bi morebitna poglobitev krize lahko pomenila dražje vozovnice, spremembe voznih redov in manjšo ponudbo povezav, zlasti na daljših in energetsko zahtevnejših linijah. Letalske družbe pa opozarjajo, da brez stabilne oskrbe z gorivom ni mogoče zagotavljati zanesljivega prometa, od katerega so odvisni tako turizem kot gospodarstvo.

Avstrijski prometni minister Peter Hanke je zato napovedal ukrepe za večjo odpornost domačega letalskega sektorja. Vlada bo v okviru dvojnega proračuna za leti 2027 in 2028 za krizne ukrepe v letalstvu namenila po 30 milijonov evrov na leto.

Kot poročajo avstrijski mediji, so v ozadju zaskrbljenost zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, negotovost glede dobave energentov in vprašanje, ali bo strateško pomembna Hormuška ožina ostala prehodna. Skozi to morsko pot poteka pomemben del svetovne trgovine z nafto in plinom, zato bi dolgotrajne motnje prizadele tudi oskrbo z letalskim gorivom.

Po scenariju, ki ga avstrijsko prometno ministrstvo preučuje skupaj s strokovnjaki Evropske komisije, bi lahko komercialne zaloge kerozina ob daljši omejitvi Hormuške ožine že proti koncu poletja padle na kritično raven. Do konca leta bi bile v tem primeru v veliki meri izčrpane tudi strateške rezerve.

Tudi če bi se promet skozi ožino znova normaliziral že julija, bi morale države po oceni pristojnih najverjetneje poseči po nujnih rezervah. "V času geopolitičnih negotovosti moramo ukrepati preventivno in povečati odpornost našega letalskega prometa," je poudaril Hanke, piše Kronen Zeitung. Po njegovih besedah je 30 milijonov evrov, predvidenih v proračunu, prvi pomemben korak in jasno sporočilo panogi, da je država ne bo pustila same.