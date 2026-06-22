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Gospodarstvo

Letalom bi lahko do konca leta zmanjkalo kerozina

Dunaj, 22. 06. 2026 06.50 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Pilotska kabina

Če bi Hormuška ožina dlje časa ostala zaprta oziroma močno omejena, bi lahko evropska letalska industrija že proti koncu poletja zdrsnila v resne težave z oskrbo s kerozinom. V najslabšem scenariju bi bile do konca leta izčrpane tudi strateške rezerve letalskega goriva, opozarjajo v Avstriji.

Za potnike bi morebitna poglobitev krize lahko pomenila dražje vozovnice, spremembe voznih redov in manjšo ponudbo povezav, zlasti na daljših in energetsko zahtevnejših linijah. Letalske družbe pa opozarjajo, da brez stabilne oskrbe z gorivom ni mogoče zagotavljati zanesljivega prometa, od katerega so odvisni tako turizem kot gospodarstvo.

Avstrijski prometni minister Peter Hanke je zato napovedal ukrepe za večjo odpornost domačega letalskega sektorja. Vlada bo v okviru dvojnega proračuna za leti 2027 in 2028 za krizne ukrepe v letalstvu namenila po 30 milijonov evrov na leto.

Kot poročajo avstrijski mediji, so v ozadju zaskrbljenost zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, negotovost glede dobave energentov in vprašanje, ali bo strateško pomembna Hormuška ožina ostala prehodna. Skozi to morsko pot poteka pomemben del svetovne trgovine z nafto in plinom, zato bi dolgotrajne motnje prizadele tudi oskrbo z letalskim gorivom.

Po scenariju, ki ga avstrijsko prometno ministrstvo preučuje skupaj s strokovnjaki Evropske komisije, bi lahko komercialne zaloge kerozina ob daljši omejitvi Hormuške ožine že proti koncu poletja padle na kritično raven. Do konca leta bi bile v tem primeru v veliki meri izčrpane tudi strateške rezerve.

Tudi če bi se promet skozi ožino znova normaliziral že julija, bi morale države po oceni pristojnih najverjetneje poseči po nujnih rezervah. "V času geopolitičnih negotovosti moramo ukrepati preventivno in povečati odpornost našega letalskega prometa," je poudaril Hanke, piše Kronen Zeitung. Po njegovih besedah je 30 milijonov evrov, predvidenih v proračunu, prvi pomemben korak in jasno sporočilo panogi, da je država ne bo pustila same.

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Kaj bodo financirali, še ni jasno

Za zdaj še ni znano, za katere konkretne ukrepe bo denar namenjen. Avstrijsko prometno ministrstvo namerava do konca septembra skupaj z letalskimi družbami, letališči in drugimi predstavniki panoge pripraviti seznam ukrepov, ki bi v primeru krize najbolj pomagali pri zagotavljanju oskrbe in ohranjanju konkurenčnosti letalskega sektorja.

Hanke ob tem poziva tudi druge resorje, predvsem pristojne za gospodarstvo in turizem, naj prispevajo dodatne ukrepe za zaščito domačega letalskega in turističnega sektorja.

Letalska industrija se z naraščajočimi pritiski sooča že zdaj. Poleg višjih cen goriva jo obremenjujejo tudi omejitve na pomembnih zračnih poteh na Bližnjem vzhodu. Evropskim prevoznikom je še vedno zaprt tudi ruski zračni prostor, zaradi česar so predvsem leti proti Aziji daljši in dražji.

Posledice se že kažejo tudi na avstrijskih letališčih. Aprila je bilo število potnikov za 7,5 odstotka nižje kot v istem obdobju lani, maja pa za pet odstotkov. Še posebej prizadeta so regionalna letališča, ki se marsikje še niso povsem pobrala po pandemiji.

letalo kerozin hormuška ožina rezerve

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Slavko BabIč
22. 06. 2026 08.19
V letih 1990 smo poslušali ameriško agenda, da bo do leta 2015 začelo primanjkovati nafte, leta 2025 pa jo bo povsem zmanjkalo, ker bomo izčrpali vse zaloge! Kaj se kuha odzadi!
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+1
1 0
Slavko BabIč
22. 06. 2026 08.18
Bejž no bejž. In do poletja naslednjega leta bo zmanjkalo dizla za osebne avtomobile!
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+1
1 0
a res1
22. 06. 2026 08.01
Odprto/zaprto in to se ponavlja... Kaj je res pa vprašaj. Če zmanjka kerozina bo tudi narava (vreme) do nas bolj prijazna.
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+2
2 0
Linden
22. 06. 2026 08.18
Točno tako. Eden glavnih krivcev za razne vremenske pojave. Spuščajo pline direktno v atmosfero, spreminjajo zračni tlak...
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0 0
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