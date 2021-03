Letalska družba Czech Airlines v stečaj

Kot je sporočilo sodišče, imajo upniki za prijavo terjatev na voljo dva meseca. Po poročanju čeških medijev naj bi letalska družba dolgovala 1,8 milijarde kron (70 milijonov evrov).

Letalska družba je konec februarja vložila zahtevo za finančno prestrukturiranje, ki so jo upniki podprli. Zaradi koronske krize podjetje namreč ni bilo plačilno sposobno. Ob vložitvi zahteve za finančno prestrukturiranje je Czech Airlines trenutno zaposlovala približno 430 delavcev, kar je približno 300 manj kot leto prej. Njeni začetki segajo v leto 1923 in je s tem ena najstarejših letalskih družb na svetu.

"Do koronske krize je Czech Airlines poslovala z dobičkom, insolventna pa je postala zaradi pandemije covida-19 in z njo povezanih omejitvenih ukrepov,"so februarja sporočili iz družbe. Kot so dodali, v nasprotju s tekmeci niso nikoli prejeli pomoči od češke vlade.

Eno nekoč paradnih državnih podjetij je bilo od leta 2018 del zasebne skupine Smartwings v lasti podjetnika Jirija Simaneja, ki pod lastno blagovno znamko upravlja nizkocenovnega letalskega prevoznika.

Pandemija covida-19 in omejitve pri potovanjih so celotno letalsko panogo močno prizadele. Lani je družba Czech Airlines po lastnih podatkih ustvarila izgubo v višini 1,57 milijarde kron (približno 60 milijonov evrov).