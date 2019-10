Po propadu Adrie Airways nove povezave Ljubljane z Evropo

Odprtje novih linij je na svoji spletni strani napovedala skupina Lufthansa, ki je hkrati sporočila, da so vozovnice že naprodaj. Danes bi sicer že morale biti na voljo tudi vozovnice za Brussels Airlines, a jih na njihovi spletni strani še ni mogoče kupiti.

Od 27. oktobra, ko stopi v veljavo zimski urnik, bo Lufthansa vsak dan dvakrat letela iz Frankfurta v Ljubljano in nazaj. S 1. novembrom bodo začeli leteti še med Münchnom in Ljubljano, predviden je en let dnevno v vsako stran. Še prej, že 16. oktobra, bo mogoče z Brnika potovati v Zürich: najprej petkrat tedensko, od 27. oktobra dalje pa vsak dan. Obenem Lufthansa sporoča, da alternativo ponuja tudi Austrian Airlines, ki trikrat dnevno povezuje Dunaj in Celovec.

Brussels Airlines bo iz Bruslja v Ljubljano začel leteti 4. novembra. Leteli bodo šestkrat na teden. "Prevoznikov vozni red letenja bo potnikom omogočal časovno priročno nadaljevanje poti prek mreže povezav, ki jo Brussels Airlines ponuja z Letališča Bruselj – med drugim do Berlina, Kopenhagna, Lizbone, London Heathrowa, Madrida, Osla in Tel Aviva. Prevoznik sicer Bruselj povezuje z več kot 100 destinacijami po svetu – poleg po Evropi leti še v Afriko, Severno Ameriko in Tel Aviv," so sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Povezave krepijo tudi že prisotni prevozniki, poroča STA. Air France je število letov povečal s šest na 13 tedensko, obenem pa se številu potnikov prilagaja z večjim letalom. Družba LOT Polish Airlines je število letov povečala s sedem na osem tedensko, zadnje čase pa pogosto letijo tudi z večjim letalom Boeing B737.

Katera letala bodo letela?

Frankfurt in Ljubljano bo povezoval CRJ900, prav tako München in Ljubljano, medtem ko bo iz Züricha in nazaj letel Airbus A220. Belgijski prevoznik Brussels Airlines bo letenje opravljal s 141-sedežnim letalom Airbus A319.

In urniki? Iz Frankfurta v Ljubljano bodo leteli ob 9.10 in 16.40, nazaj pa ob 11.05 in 18.40. Iz Münchna ob 10.45, povratni let bo ob 13.10. Iz Züricha pa ob 12.55, vračali se bodo ob 14.50.

Precej slabe volje pa je med potniki povzročila objava urnika letov v Bruselj. V evropsko prstolnico so z Adrio številni potovali na poslovne sestanke in se nato še isti dan vrnili. Po novem to ne bo več mogoče. Brussels Airlines bo namreč iz Bruslja v Ljubljano letel ob 15.30, iz Ljubljane v Bruselj pa šele ob 17.55. Kar pomeni, da 'skok v Bruselj' ne bo več mogoč, treba bo vsaj enkrat prespati, kar pa precej poviša stroške.