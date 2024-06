Letalskim družbam se obeta dvojni rekord

Skupni prihodki letalskih družb naj bi letos znašali 996 milijard dolarjev (919 milijard evrov). Rekordno visoki naj bi bili tudi skupni stroški letalskih družb, ki naj bi dosegli 936 milijard dolarjev (864 milijard evrov).

Svetovne letalske družbe bodo po napovedih IATA letos skupno tako vknjižile za 30 milijard dolarjev (27,7 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 4,3 milijarde več kot od prejšnje napovedi.

Glede na nedavne velike izgube zaradi pandemije covida-19 predstavlja napovedani dobiček velik dosežek, je na letni skupščini združenja v Dubaju ocenil generalni direktor IATA Willie Walsh.

Kljub pričakovanjem o rekordnem številu potnikov in prihodkov pa so pred letalsko industrijo še nekateri izzivi, kot je pomanjkanje letalskih delov in delovne sile.

Izziv za letalsko industrijo predstavljajo tudi podnebne spremembe, zaradi katerih med drugim poplavlja letalske steze. Tako je bilo pred pred šestimi tedni zaradi poplav zaprto dubajsko letališče, ki velja za najbolj prometno za mednarodne potnike na svetu.