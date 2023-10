Letna inflacija v območju evra oktobra padla na 2,9 odstotka

Na letni ravni so k inflaciji največ prispevale cene hrane, alkohola in tobaka, ki so se zvišale za 7,5 odstotka. Rast cen se je v primerjavi s septembrom, ko je bila 8,8-odstotna, nekoliko umirila.

Sledile so cene storitev, ki so se oktobra podražile za 4,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot septembra, in neenergetske industrijske dobrine, ki so se zvišale za 3,5 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj kot septembra.

Cene energije so se medtem oktobra na letni ravni pocenile za 11,1 odstotka, potem ko je bil septembra padec cen energije 4,6-odstoten.