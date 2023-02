Letna stopnja inflacije januarja pri 10 odstotkih

Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 11,1 odstotka, cene storitev pa za 7,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 13,5 odstotka, trajno blago za 7,9 odstotka in poltrajno blago za 4,8 odstotka.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Te so se od lanskega januarja zvišale za 19,3 odstotka, so sporočili s statističnega urada.

Storitve in izdelki iz skupine rekreacija in kultura so se v letu dni podražili za 10,1 odstotka, stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj za 12,3 odstotka, trdna goriva za 97,5 odstotka, storitve restavracij in hotelov pa za 12,1 odstotka.

Od lanskega decembra so se cene hrane in brezalkoholnih pijač zvišale za 2,1 odstotka. Cene alkoholnih pijač in tobaka so poskočile za 3,9 odstotka, storitve restavracij in hotelov pa za 2,3 odstotka.