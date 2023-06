Letna stopnja inflacije junija pri 6,9 odstotka

Za 12,1 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji prispevala dve odstotni točki, za 8,5 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo pa so prispevale 0,9 odstotne točke. V tej skupini so po navedbah statistikov izstopale višje cene počitniških paketov (za 7,5 odstotka) ter rekreacijskih in športnih storitev (za 13,1 odstotka).

Izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so bili dražji za 13,3 odstotka in so inflacijo dvignili za 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še podražitve stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 8,1 odstotka), restavracij in hotelov (za 8,9 odstotka) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 7,5 odstotka).

Po drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenili naftni derivati in inflacijo ublažili za eno odstotno točko. Cene goriv in maziv za osebna vozila so bile nižje za 11,8 odstotka, tekočih goriv pa za 30,6 odstotka.