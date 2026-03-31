Letna stopnja inflacije marca navzdol na 2,5 odstotka

Kot je danes objavil statistični urad, so se storitve v enem letu podražile povprečno za 3,7 odstotka, blago pa za 1,9 odstotka.
Blago dnevne porabe je bilo dražje za 2,7 odstotka in trajno blago za 0,5 odstotka, medtem ko so se cene poltrajnega blaga v povprečju znižale za 0,1 odstotka.
K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 5,8 odstotka).
Za 0,5 odstotne točke so inflacijo višale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,6 odstotka), po 0,3 odstotne točke so dodale dražje zavarovalne in finančne storitve (za 9,5 odstotka) ter alkoholne pijače in tobak (za 5,3 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa podražitve v skupinah zdravstvo (za 4,0 odstotka) ter restavracije in nastanitvene storitve (za 3,1 odstotka).
Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene v skupini prevoz (za 1,1 odstotka).
Največ prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve
K marčevski inflaciji je največ, 0,5 odstotne točke, prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve, predvsem zaradi sezonske menjave kolekcij - oblačila so se podražila za 8,9 odstotka, čevlji in druga obutev za 3,7 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodale višje cene zavarovanj, povezanih s prevozom (za 6,9 odstotka), ter goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (za 2,7 odstotka), 0,2 odstotne točke pa še preostale mesečne podražitve.
Na drugi strani so inflacijo za 0,5 odstotne točke ublažile nižje cene počitniških paketov, ki so ob koncu zimske sezone upadle za 12,7 odstotka. Pocenitve električne energije (za 6,1 odstotka) so inflacijo dodatno znižale za 0,2 odstotne točke.
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila marca 2,4-odstotna, potem ko je bila februarja 2,8-odstotna, marca lani pa 2,2-odstotna. Mesečna rast cen je marca znašala 0,4 odstotka.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 4,1 odstotka, cene blaga pa za 1,5 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,2 odstotka in trajno blago za 0,1 odstotka, medtem ko so cene poltrajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene.
