Gospodarstvo

Letna stopnja inflacije marca navzdol na 2,5 odstotka

Ljubljana, 31. 03. 2026 12.46 pred 28 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Inflacija

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je marca znašala 2,5 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot februarja in 0,5 odstotne točke več kot marca lani. Na mesečni ravni so cene marca porasle za 0,2 odstotka, potem ko so februarja za 0,6 odstotka.

Kot je danes objavil statistični urad, so se storitve v enem letu podražile povprečno za 3,7 odstotka, blago pa za 1,9 odstotka.

Blago dnevne porabe je bilo dražje za 2,7 odstotka in trajno blago za 0,5 odstotka, medtem ko so se cene poltrajnega blaga v povprečju znižale za 0,1 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 5,8 odstotka).

Za 0,5 odstotne točke so inflacijo višale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,6 odstotka).
FOTO: Bobo

Za 0,5 odstotne točke so inflacijo višale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,6 odstotka), po 0,3 odstotne točke so dodale dražje zavarovalne in finančne storitve (za 9,5 odstotka) ter alkoholne pijače in tobak (za 5,3 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa podražitve v skupinah zdravstvo (za 4,0 odstotka) ter restavracije in nastanitvene storitve (za 3,1 odstotka).

Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene v skupini prevoz (za 1,1 odstotka).

Največ prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve

K marčevski inflaciji je največ, 0,5 odstotne točke, prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve, predvsem zaradi sezonske menjave kolekcij.
FOTO: Bobo

K marčevski inflaciji je največ, 0,5 odstotne točke, prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve, predvsem zaradi sezonske menjave kolekcij - oblačila so se podražila za 8,9 odstotka, čevlji in druga obutev za 3,7 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodale višje cene zavarovanj, povezanih s prevozom (za 6,9 odstotka), ter goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (za 2,7 odstotka), 0,2 odstotne točke pa še preostale mesečne podražitve.

Na drugi strani so inflacijo za 0,5 odstotne točke ublažile nižje cene počitniških paketov, ki so ob koncu zimske sezone upadle za 12,7 odstotka. Pocenitve električne energije (za 6,1 odstotka) so inflacijo dodatno znižale za 0,2 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila marca 2,4-odstotna, potem ko je bila februarja 2,8-odstotna, marca lani pa 2,2-odstotna. Mesečna rast cen je marca znašala 0,4 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 4,1 odstotka, cene blaga pa za 1,5 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,2 odstotka in trajno blago za 0,1 odstotka, medtem ko so cene poltrajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jugatneme
01. 04. 2026 09.54
Avtor članka se je uštel, objavil članek dan prezgodaj.... :) 1. april je danes.
jugatneme
31. 03. 2026 17.06
To je točno po tisti seriji "zmešan he be prestrašenega"
jugatneme
31. 03. 2026 17.04
Dajte no, pa kdo vam to izračunava? Ima slab kalkulator ali samo manipulira?? Že gorivo je šlo gor prek 10%. Kaj se je potem tako konkretno pocenilo, da bi bila inflacija lahko le 2,5% in to letna??? Še v tako mesečno bi bolj dvomil....
stoinena
01. 04. 2026 08.55
volilni glasovi so bili zelo poceni.
Slovener
31. 03. 2026 15.58
Še dobr da je jutri 1 April !
