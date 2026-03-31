Letna stopnja inflacije marca navzdol na 2,5 odstotka

Kot je danes objavil statistični urad, so se storitve v enem letu podražile povprečno za 3,7 odstotka, blago pa za 1,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 2,7 odstotka in trajno blago za 0,5 odstotka, medtem ko so se cene poltrajnega blaga v povprečju znižale za 0,1 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 5,8 odstotka).

Za 0,5 odstotne točke so inflacijo višale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,6 odstotka), po 0,3 odstotne točke so dodale dražje zavarovalne in finančne storitve (za 9,5 odstotka) ter alkoholne pijače in tobak (za 5,3 odstotka), po 0,2 odstotne točke pa podražitve v skupinah zdravstvo (za 4,0 odstotka) ter restavracije in nastanitvene storitve (za 3,1 odstotka). Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene v skupini prevoz (za 1,1 odstotka).

Največ prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve

K marčevski inflaciji je največ, 0,5 odstotne točke, prispevalo zvišanje cen oblačil in obutve, predvsem zaradi sezonske menjave kolekcij.