Letna stopnja inflacije oktobra upadla na 6,9 odstotka

Električna energija se je podražila za 24,3 odstotka in prispevala 0,8 odstotne točke, medtem ko so 0,7 odstotne točke prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 7,1 odstotka).

Na letno inflacijo imajo še naprej največji vpliv cene hrane in brezalkoholnih pijač (1,3 odstotne točke). Te so se v enem letu zvišale povprečno za 7,3 odstotka.

Na drugi strani je inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažila pocenitev trdih goriv, ki so se v povprečju pocenila za 14,1 odstotka. Za 0,2 odstotne točke so inflacijo znižala tudi cenejša prevozna sredstva (za 2,7 odstotka).

V primerjavi s septembrom so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,2 odstotka. Kot so zapisali na statističnem uradu, je bil v oktobru opazen vpliv sezonske menjave kolekcij v trgovinah. Cene oblačil in obutve so se zvišale za 2,5 odstotka. Podražili so se tudi sveže sadje (za 8,4 odstotka), tekoča goriva (5,7 odstotka), dizelsko gorivo (3,9 odstotka) in farmacevtski proizvodi (za 2,3 odstotka).

Po drugi strani so cenejši počitniški aranžmaji, toplotna energija in nastanitvene storitve.