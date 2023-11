Leto 2022 dobro leto za proizvajalce vetrne električne energije na Hrvaškem

Lansko leto so se lahko proizvajalci vetrne električne energije na Hrvaških veselili rekordnih dobičkov, pišejo Finance. Tako je denimo Energija Projekt, hrvaška družba iz Senja, v letu 2022 povečala prihodke na 100,1 milijona evrov, pri tem so imeli kar 61,4 milijona evrov čistega dobička. In to je bolje celo od nekaterih najmočnejših hrvaških podjetij, kot so Podravka, hrvaški A1, Pevex ali Konzum. Energija Projekt se je s takšnimi rezultati uvrstila tudi na prvo mesto najboljših družb Liško-senjske županije.

Še leto pred tem je imela Energija Projekt zgolj 0,67 milijona evrov prihodkov in izgubo iz poslovanja. Kot pojasnjujejo Finance, pa je leta 2018 kitajska družba Norinco International Cooperation kupila 76-odstotni delež v hrvaški družbi Energija Projekt iz Senja za 32 milijonov evrov. Kitajski investitor je z naložbo dobil pravico za gradnjo in upravljanje vetrnega parka z močjo 156 megavatov v bližini Senja, na obronkih Velebita. Zgradili so 39 vetrnih elektrarn z močjo po štiri megavate, načrtovana letna proizvodnja pa je bila 530 milijonov kilovatnih ur električne energije. Proizvedeno energijo prodajajo na trgu, s tem so prvi večji projekt vetrne energije, ki ni dobil spodbud za proizvedeno energijo, pišejo. V gradnjo so vložili približno 200 milijonov evrov.

In kako jim je uspelo pridelati več kot 61 milijonov evrov čistega dobička? Minulo leto je bilo na trgu električne energije specifično, prodajalci so lahko dosegali visoke cene, zato so bili tudi rezultati družb neobičajni, hrvaški Jutarnji list povzemajo Finance.

Pri tem so spomnili, da je tudi Petrol v zadnjih nekaj letih zgradil dva vetrna parka na Hrvaškem. V letnem poročilu Petrola za leto 2022 piše, da so imeli 0,9 milijona evrov čistega dobička, v Vjetroelektrani Ljubač pa so kapital konec leta 2022 vrednotili na 8,1 milijona evrov, čistega dobička je bilo 0,8 milijona evrov . V Ljubaču v bližini Knina imajo devet vetrnih turbin in oskrbujejo 30.000 gospodinjstev, v Vjetroparku Glunča blizu Šibenika pa imajo ravno tako devet turbin in oskrbujejo 15.000 gospodinjstev. Vetrno polje v Ljubaču so poskusno zagnali avgusta 2021, uradno pa so ga odprli aprila 2022. V Ljubač naj bi Petrol investiral 35 milijonov evrov, to je prvi vetrni projekt v skupini Petrol, zgrajen brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, še pišejo Finance.